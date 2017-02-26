27.02.2017 12:55:08

DASEV'in mütevelli heyet toplantısı Adana'da yapıldı

MALATYA(İHA) Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfının (DASEV) 9. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı, Adana'de gerçekleştirildi.

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MALATYA(İHA) Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfının (DASEV) 9. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı, Adana'de gerçekleştirildi.Düzenlenen mütevelli heyet toplantısına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana AK Parti Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Adana CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ile davetliler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vakıf Başkanı Nevzat Buyurgan, DASEV'in faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. DASEV'in Bakanlar Kurulu Kararı İle Vergi Muafiyeti alınması konusundaki dosyasının uzun süredir Başbakanlık Kanun ve Kararlar Dairesinde beklediğini belirterek dosyanın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması için, "Adana Valimiz ve Milletvekillerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.Toplantıda ayrıca DASEV Onursal Başkanı Nazım Turgut tarafından hazırlanan 'Mutluluk' adlı kitabın da dağıtımı yapılarak geliri DASEV'e bağışlandı. Daha sonra, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Belediye Başkanı Süleyman Eser, Başbakanlık Müşaviri Ahmet Kurtoğlu da birer konuşma yaptı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasında burslarının öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek Vakıf Başkanı Buyurgana ve DASEV Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Konuşmaların ardından DASV'in, Vakıf kurucularının katıldığı 9. Olağan Mütevelli Heyet toplantısı yapıldı.Toplantının başında ise DASEV- Kızılay işbirliği ile düzenlenen etkinlikte konuklar kan bağışında bulundu.