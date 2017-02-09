09.02.2017 11:28:00

Dart turnuvası nefes kesti

Diyarbakır'da yoğun katılımla gerçekleştirilen dart turnuvası çekişmeli yarışmalara sahne oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Diyarbakır'da yoğun katılımla gerçekleştirilen dart turnuvası çekişmeli yarışmalara sahne oldu.Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde dart hocası Hasan Arslan tarafından çalışmaları sürdürülen dart sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Yoğun ilgi nedeniyle kentte dart turnuvası düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu turnuva, oldukça çekişmeli yarışmalara sahne oldu. Seyircilerin de katılımıyla oldukça renkli görüntülerle devam eden turnuva sonucunda dereceye girenleri madalyaları Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Berçem Yalçınkaya ve Mustafa Birsen tarafından verildi.Dart antrenörü Hasan Arslan, "Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilk defa düzenlenen turnuvanın çekişmeli geçmesi aynı zamanda katılımın yüksek olması bizleri çok daha büyük turnuvalara katılım noktasında teşvik etmektedir. Eminim ki birkaç yıl içerisinde Türkiye şampiyonasında derece yapacak ve milli takıma seçilebilecek dartçılara sahip olacağız. Başta bu branşın ilimizde de faaliyet göstermesine imkan tanıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl'a ve müdür yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonu yapmamız konusunda desteklerini esirgemeyen Dart Federasyonuna ve İl Temsilcisi Salih Kulaksıza teşekkür ediyoruz" dedi.