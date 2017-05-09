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Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Berat Kandilini kutladı
09.05.2017 17:22:47

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Berat Kandilini kutladı

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, 'Bu kutlu gece hem nedamet hem de umut zamanıdır' dedi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bu kutlu gece hem nedamet hem de umut zamanıdır" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Eser Berat Kandilini kutlayarak, "Her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerifin habercisi olan yeni bir Berat Kandiline daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hızla akıp giden ömür içerisinde böylesine mübarek bir geceye bir kez daha erişip bizlere güzel bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamt etsek, ne kadar şükretsek azdır. İnsanlar için hesaplaşma durakları olan bu rahmet geceleri, varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkanları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bizler, bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiğimiz kulluğumuzun farkına varıyor, kendimize çeki düzen veriyor, Cenab-ı Hakk'la olan ilişkilerimizi yeniden tanzim etme fırsatı buluyoruz. Bu geceler bizleri, Kur'an ve sünnet ölçüleri ışığında geçmişimizle yüzleşmeye, bugünümüzü değerlendirmeye, yarınımızı inşa etmeye davet etmektedir. Bu kutlu gece hem nedamet hem de umut zamanıdır. Berat, Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme, rahmet ve mağfirete mazhar olma günüdür. Allah'tan af dileyen affedici olmalı, Allah'tan bağışlanma dileyen bağışlayıcı olmalıdır. Bu konuda kendimizi yenilemeli, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa ve bütün mahlukata karşı affedici olmalıyız. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Yüce Mevlamız, günah yüklerinden arınmış; suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Darende'deki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, aziz milletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve bütün İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor, bu gecenin İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine, fitne ateşinden, kargaşa ve kaos ortamından teberra etmemize, ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Vesileyle aziz vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitler ebedi Beratımız olsun. Beratınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
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