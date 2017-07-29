29.07.2017 10:08:42

Darbecilerin 'tatbikat' yalanları çürütüldü

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın derdest edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın derdest edilmesine ilişkin 24 sanık hakkında verilen 12'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hazırlanan gerekçeli karar, sanıkların “tatbikat” yalanlarını çürüttü.

Darbecilerin “tatbikat yalanlarına” karşı emsal bir karar çıktı. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın derdest edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararında, “Genel Sekreterin kaçırılma olayının tatbikat la izah edebilmenin hiçbir şartta mümkün olmadığı” belirtildi.

AYNI SAVUNMALAR

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, aynı ağızdan, “Koruma tatbikatı veya emir komuta zinciri ilişkisi içinde hareket ettiklerini veya terör saldırısı nedeniyle kendi güvenliği noktasında Genel Sekterin Muhafız Alayından giriş ve çıkışına izin verilmediği” şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

Ancak bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilen kararda, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak üzere sanıkların önceden gizlice ittifak ettikleri, kapsamlı bir organizasyon ve iş bölümü dahilinde görevlendirmelerin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Kasırga'nın ‘güvenliğini sağlamak amacıyla' koruma polislerine silah doğrultup yere yatırmak suretiyle etkisiz hale getirmek ve Akıncı Üssü'ne götürmek eylemine “terör” saldırısının hiçbir şekilde gerekçe olarak gösterilemeyeceği vurgulandı.

TATBİKAT YAPILMADI

Savunmalarda geçen “koruma tatbikatı” iddialarıyla ilgili ise 15 Temmuz öncesi alay personeli veya diğer komutanlık personelinin de iştirak ettiği “koruma tatbikatı” ya da başka bir adla tatbikatın icra edilmediği kaydedildi. Tatbikatların planlı faaliyetler olduğu, önceden planlanan senaryoya göre icra edildiğine işaret edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Genel Sekreterin kaçırılma olayını TSK'da icra edilen alarm, terör saldırısı, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile izah edebilmenin hiçbir şartta mümkün olmadığı, çok açıktır.”