23.02.2017 13:25:34

Darbeci Yüzbaşı Sagun: 'Cumhurbaşkanına suikast emri verilmedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz gecesi Marmaris'te gerçekleştirilmek istenen suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasının dördüncü gününün sabah bölümünde Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun ve Üsteğmen Murat Köse'nin ifadesi alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz gecesi Marmaris'te gerçekleştirilmek istenen suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasının dördüncü gününün sabah bölümünde Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun ve Üsteğmen Murat Köse'nin ifadesi alındı.Duruşmanın dördüncü gününde 9'uncu sanık olarak Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun, Ben o gece Cumhurbaşkanı'nı almaya gideceğimizi İzmir'de öğrendim. Gökhan Paşa bizlere 'TSK yönetime el koydu. Marmaris'e gidiyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı'na suikast emri verilmedi. Sadece sağ ele geçireceğimiz söylendi. Ben komutanımın bana verdiği emirleri yerine getirdim. Marmaris'e gittiğimizde helikopter ile otele 500-600 metre uzaklıkta sahile iniş yaptık. Sahile indikten sonra kırmızı tişörtlü birisi bizi karşıladı. İsmini bilmediğim bu kişi bizi Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yöne doğru yönlendirdi. O olmasaydı Cumhurbaşkanı'nın kaldığı konutu bulamazdık. O esnada polisler helikoptere ateş açtı. Helikopterden de polislere karşılık verildi" dedi.Sanıklardan Murat Köse ise, "15 Temmuz günü önceden tanıdığım Şükrü Seymen Binbaşı ile buluşarak önce Atatürk Havalimanı, daha sonra İzmir Çiğli'ye gittik. Ben üst seviyede terör örgütü liderine operasyon yapılacağını düşündüm. Çiğli'de bizi Gökhan Paşa karşıladı. Teçhizatlarımızı kuşandıktan sonra Gökhan paşa, TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Şükrü Binbaşı VİP görevimizin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı'nın sağ salim alınacağını söyledi. Benim kafamda soru işaretleri oluştu. Piste gittiğimizde Gökhan paşaya Cumhurbaşkanı'nı ne vasıfla alacağımızı sordum. Kendisi bana görevin Genelkurmay Başkanlığından geldiğini söyledi ve bu emre uymamı istedi. Başka bilgi vermedi. Marmaris'e iniş yaptık. İlerlemeye başladık. Turban Otel'e girdik. Bize doğru polisler tarafından ateş açıldı. Çatışma çıktı. Bir süre sonra koruma polisleri teslim oldu. Bizim olduğumuz bölgeye gelen polislere silahlarını atmalarını söyledik. Bir süre sonra da bize Cumhurbaşkanı'nın burada olmadığı bildirilerek tahliye edilmemiz istendi. Dönerken tekrar silah sesleri geldi ve üzerimize ateş edildi. Biz kendimizi otele attık. Binadan ayrıldık ve sahilde metruk bir binaya girdik. Sahil bölgesinde çatışma oldu. Burada baskı kapsamında birkaç el ateş ettim. Bölgeden ayrılarak araziye gittik. Bu süreçte ben de teslim olma düşüncesi vardı. Ama grupta teslim olursa öldürülme şüphesi hakimdi. Yakalandığımız yerde biz zaten teslim olmayı karar vermiştik" dedi.Murat Köse mahkeme heyetine emniyette verdiği ifadesinde Şükrü Seymen'in koruma polislerini darp ve hakaret ettiği ifadelerini baskı ile verdiğini söyledi.