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Darbeci Taner Berber'in ifadesi tamamlandı
21.02.2017 11:32:56

Darbeci Taner Berber'in ifadesi tamamlandı

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin yargılandığı davanın ikinci gün duruşması sabah saat 09.30 sıralarında başladı. Duruşmada ilk önce sanık ve sanık avukatlarının yoklamaları müdafilerin yoklamalarıı alındı. Daha sonra MAK timinin lideri olduğu iddia edilen Binbaşı Taner Berber'in suçları yüzüne okundu ve ifadesi alınmaya başlandı.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin yargılandığı davanın ikinci gün duruşması sabah saat 09.30 sıralarında başladı. Duruşmada ilk önce sanık ve sanık avukatlarının yoklamaları müdafilerin yoklamalarıı alındı. Daha sonra MAK timinin lideri olduğu iddia edilen Binbaşı Taner Berber'in suçları yüzüne okundu ve ifadesi alınmaya başlandı.

"Gökhan paşa ile daha önce görüşmedim"

Sanık Berber; Çiğli 2. Ana Üs Komutanlı'ğında görevli olduğunu ifade ederek o gün yaşananları anlattı. Darbe girişimi gerçekleşseydi adı MİT Müsteşarı olarak geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in kendisini 15 Temmuz günü telefon ile aradığını anlatan Berber, "Gökhan paşa beni aradığında 'İzmir'e geldim. Havalimanından beni bir arkadaş alabilir mi?' diye sordu. Ben de bir Teğmen'i görevlendirerek Gökhan Paşa'yı havalimanından aldırdım. Gökhan paşa ile aramızdaki temas bu şekilde idi. Ankara'da veya herhangi bir yerde yüz yüze kesinlikle bir görüşme yapmadım" dedi.

"Personelin eğitimi hakkında benden bilgi istendi"

Araya giren mahkeme başkanı bomba eğitimi ile ilgili bilgi istedi. Sanık Berber, bu durumu ise "Normal bir eğitim. Birliğimiz Özel eğitimli bir birlik olduğu için bu tür eğitimlerden geçilmesi gerekiyor. Bomba imha ekibinden kapı açma ile ilgili o yüzden bir eğitim aldık. Bu durumun Marmaris'teki olaylar ile alakası yok. Bu arada o gün telefon aldım Genelkurmay'dan. İsmini ve rütbesini bilmiyorum. Personelin durumu ve eğitim hakkında benden bilgi istendi. Olayın farkına varmadık" dedi.

"Baskı altında ifade verdim"

Bu arada polise verdiği ifadenin baskı altında alındığın iddia eden Berber, bir takım bilgileri ve ifadesini değiştireceğini söyledi. Berber, "Mesai bitim saatleri idi. Gökhan paşa beni yanına çağırıp birliğine görev verilirse kaç kişi çıkabilir? Diye ordu. Bu arada Astsubay Zekeriye Kuzu da yanımızdaydı. Bende 12-13 kişi olabilir dedim. Ancak mesainin bittiğini üstte iki-üç kişinin olduğunu arz ettim. Daha sonra emir ile TİM'i çağırdık. Ekip geldi ve tekrar Kuzu Astsubay ile Gökhan paşanın yanına gittik. Gökhan paşa bize İstanbul'dan bir Özel Kuvvetlerden ekibin İzmir'e geleceğini ve birliği de bir görev verileceğini söyledi. Komutanımız terör operasyonu olduğunu belirtti. Ama nereye gideceğimizi söylemedi. Daha sonra odasından ayrıldım. Ekibi malzeme deposunun önünde topladım. Telefonlarımızı kapattık. Birliğe de konuyu aktardım. Ankara'dan Özel Kuvvetler ekibine silahları biz verdik" şeklendi ifade verdi.

"Kim ne bulduysa aldı"

Söze giren mahkeme başkanı 'Gökhan paşanın operasyon yetkisi verebilir mi? Amirinize neden bildirmediniz? diye sordu. O anda amirimiz orada yoktu. Ben de üsse geleceğini biliyordum. O yüzden haber vermedim" şeklinde konuştu. Yine mahkeme başkanı 'Mühimmatı neden verdiniz? Bir başka birliğe mühimmat verilebilir mi? Zimmet tuttunuz mu' diye sordu. Berber, "Birliklerden mühimmat verilebilir. O gün zaten kim ne bulduysa onu aldı" dedi.

Marmarista neler yaşandı

İfadesine devam eden sanık Binbaşı Taner Berber, 'TKS'nın yönetime el koyduğunu bize söylediler" Araya giren mahkeme başkanı 'Ülkede olağanüstü bir durum var. TKS yönetime el koymuş, terör operasyonuna gidiyorsunuz. Anormal bir durumun olduğunu anlamadınız mı?' diye sorduğunda, "Sonuçta terör operasyonu. Bize bir emir verildi. Biz emri yerine getirdik. Daha sonra Gökhan komutanın operasyona giderken emir komutanın Şükrü Binbaşıda olacağını söyledi" dedi.

Helikopter ile havalandıktan sonra Marmaris'e iniş yaptıklarını söyleyen Berber, "Marmaris'e iniş yaptıktan sonra olayın durumunu orada anladım. Ben kesinlikle çatışmaya girmedim ve havaya ateş ettim" dedi. Mahkeme heyeti Berber'in ifadesinin ardından duruşmaya ara verdi.
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