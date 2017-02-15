16.02.2017 00:01:57

Darbeci pilot, polislerin şehit edildiği saldırıya katılmış

Edirne'de yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan'ın darbe gecesi 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Edirne'de annesinin evinde yakalanan pilot binbaşı Ali Ercan'ın darbe girişimi gecesi Ankara'da havalandığı kobra helikopterle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen 42 polisin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul'dan hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan'ın Edirne'de oturan annesinin yanında geldiğini tespit etti.

Yaklaşık 3 ay boyuncu evi gözetleyen polis, geçen cumartesi akşamı eve düzenlediği operasyonla Ercan'ı yakaladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün gözaltında kalan Ercan, daha sonra Ankara'ya gönderildi.

Pilot binbaşı Ali Ercan'ın yapılan soruşturmasında darbe girişimi gecesi havalandığı kobra helikopterle Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen ve 42 polisin hayatını kaybettiği saldırıya katıldığı belirlendi.

İfadesinde pişman olduğunu söylediği kaydedilen Ercan ile ilgili soruşturma Ankara'da sürdürülüyor.

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