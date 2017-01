31.01.2017 13:42:50

Darbeci generalden 'sıkı yönetim listesini imha et' notu çıktı

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde biri general, 61 askeri personelin şüpheli olarak yer aldığı çatı iddianamesi tamamlandı

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde biri general, 61 askeri personelin şüpheli olarak yer aldığı çatı iddianamesi tamamlandı. Gözaltındaki bir generalin cebinden, "Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridorun sonundaki klimanın üzerindeki poşeti al yok et" yazılı notun çıktığı öğrenildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde biri general, 61 askeri personelle ilgili hazırlanan iddianameye ilişkin bilgi verdi. FETÖ/PDY'nin askeri birimlerde yapılanan kadrolarının hükümeti yıkmak ve devlet yönetimini ele geçirmek üzere anayasayı ihlal eden darbe teşebbüsünde bulunduklarının anlaşıldığı belirten Başsavcı Korkmaz, şunları kaydetti:"Bu teşebbüsün bir parçası olan 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayınlanan 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde Tunceli ili Hozat ilçesinde bulunan 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görev yapan şüpheli Tuğgeneral Abdulkerim Ü.'nün Elazığ sözde sıkıyönetim komutanı olarak tayin edildiği belirlenmiştir. Şüphelinin 16 Temmuz 2016 günü gece 01.10'da iznini geçirdiği Ankara'dan uçakla Elazığ'a geldiği, 8.Kolordu Komutanlığı tarafından gönderilen araçla önce Elazığ Orduevine, oradan da 8.Kolordu Komutanlığına gittiği, orada gözetim altına alınarak ve aynı gün başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip tutuklanarak askeri cezaevine gönderilmiştir.""CEBİNDEN 'SIKI YÖNETİM LİSTESİNİ İMHA ET' NOTU ÇIKTIDarbece generalin Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği anlatan Başsavcı Korkmaz, "Şüphelinin cezaevine konulması sırasında yapılan üst aramasında, sol arka cebinde katlanmış vaziyette 'Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridorun sonunda klimanın üstündeki poşeti al yok et' ibareli kağıt parçası ele geçirilmiştir. Bunun üzerine aynı gün Elazığ Orduevine gidilerek yapılan aramada, 302 numaralı odanın bulunduğu koridorun sonundaki salon tipi klimanın üst kısmında 'elegantina' ibareli siyah renkli poşetin görüldüğü, poşet içerisindeki eşyalardan 2 adet flash bellek ve 1 adet tabletin incelenmesi neticesinde 8. Kolordu Komutanlığı ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli şüpheli bir kısım askeri personelin isimlerinin bulunduğu 2 liste ele geçirilmiştir" dedi.DARBECİ ASKERLER LİSTESİNİ "PARTİGÖÇ" VERMİŞListelerin ele geçirilmesinin ardından şüpheli general Abdulkerim Ü.'nün tekrar ifadesinin alındığını dile getiren Korkmaz, şunları söyledi:"Abdulkerim Ü. ek ifadesinde, 'Ankara'da askeri lojmanlarda Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kendisini ikametine çağırarak iznini kesip görev yerine dönmesini isteyip 'lazım olacak' diyerek söz konusu listeleri verdiğini' beyan etmiştir. Bunun üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş, 2 albay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı, 15 teğmenin yer aldığı 26 subay ve 35 astsubay olmak üzere toplamda 61 şüpheli belirlenerek gözaltına alınmıştır. Bu şüphelilerden 10'unda örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock', 5 şüpheliden örgütün şifresi ve bağlılığını bildiren 1'er dolar ele geçirilmiştir."EMİR SUBAYI VE ASTSUBAYDA "BYLOCK" ÇIKMIŞBylock çıkan 10 şüpheliden birinin darbeye karşı gelen ve darbeci generali gözaltına aldıran 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar'ın emir subayı Ünal E. ile emir astsubayı olan Ahmet A. olduğunun belirlendiğini da aktaran Korkmaz, 61 şüpheli hakkında iddianamenin hazırlandığını kaydetti. İddianame ile ilgili Korkmaz, "Bu şüphelilerden 2'si hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Bu suçun beraberinde başka suç işleme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından, 59'u hakkında ise 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlenerek cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıştır. İddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir" diye konuştu.(Halil İbrahim Varlı / İHA)