20.02.2017 18:49:00

Darbeci Binbaşı Şükrü Seymen: 'Bize verilen emir Cumhurbaşkanı'nın sağ olarak ele geçirilmesi idi'

MUĞLA (İHA) â€' Muğla'da Cumhurbaşkanı'na suikast timinin yargılandığı davanın ilk gününde ifadesi alınan sanıklardan timin başındaki darbeci Binbaşı Şükrü Seymen, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ ele geçirilmesi olduğunu söyledi.

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MUĞLA (İHA) â€" Muğla'da Cumhurbaşkanı'na suikast timinin yargılandığı davanın ilk gününde ifadesi alınan sanıklardan timin başındaki darbeci Binbaşı Şükrü Seymen, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ ele geçirilmesi olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı'na suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmasında birinci gün sona erdi. Duruşmanın birinci gününde timin başındaki darbeci Binbaşı Şükrü Seymen ve otele baskını yöneten TuğgeneralGökhan Şahin Sönmezateş'in ifadeleri alındı. Sanık Şükrü Seymen, verilen emirleri yerine getirdiğini belirterek, "Emir komuta zinciri içinde darbe yapılacağını biliyordum. Ben verilen emirleri yerine getirdim. Ben bu planlamanın bile neresindeyim bilmiyorum. Evet, ben darbe yaptım. Komutanlarımın verdiği emri yerine getirdim. Bunu kabul ediyorum. Semih Terzi komutanımızı teğmenliğinden bu yana tanırım. Kendisi kahraman bir komutanımızdı. Emir Semih Terzi'den geldi. 14 Temmuz'da kendisi beni telefonla aradı. '12 kişilik bir tim seç, Gökhan Paşa ile ilgili irtibata geç' dedi" dedi."Bize verilen emir Cumhurbaşkanı'nı sağ ele geçirmekti"15 Temmuz gecesi helikopter ile Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'ten aldığı emir ile İzmir Çiğli'ye geldiğini belirten Seymen, "Burada depoya gittim. Personellere talimat vererek silah kuşanmalarını söyledim. Burada uzun bir süre bekledik. Daha sonra Osman Kılıç Albayımdan görev iptal diye bir mesaj geldi. Ben de bu durumu Gökhan Paşa'ya söyledim. Ankara'ya gidip gitmeme konusunda fikrimi sordu. Havalandık, daha sonra Gökhan komutanım görevin devam ettiğini söyledi. Ardından Marmaris'e havalandık ve iniş yaptık. Bize verilen emir Cumhurbaşkanı'nın sağ olarak ele geçirilmesi idi" dedi."Hedef göstererek ateş etmedik"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel bölgesine geldiklerini anlatan Seymen, korumaların bir iki defa havaya ateş açtığını belirterek, "Korumalar havaya ateş açmasaydı biz inanın yerlerini tespit etmedik. Daha sonra bize doğru bir ateş gelince biz de karşı ateş açtık. Hedef göstererek ateş etmedik. Polislerin darp edilmesi olayını görmedim. Daha sonra da otel içerisine girdiğimizde Cumhurbaşkanı'nın olmadığını Gökhan Paşa'ya söyledim. Geri çekildik. Ama otel içerisinde kesinlikle ateş etmedik. Kendimizi korumak için atıl bir villaya girdik. Evet darbe yaptım. Bir emir aldım ve bu sözümün arkasında duruyordum" diye konuştu."Zekeriya Başçavuşa para konusunda çok kızdım"Mahkeme başkanının, "Şehitlerden birinde senin tüfeğinden çıkan mermi var" sözleri üzerine ise Seymen, "Ben ateş etmedim. Kriminal raporların yeniden düzenlenmesini talep ediyorum. Bir helikopter geldi, bizi alamadı. Araziye doğru gittik" dedi.Mahkeme başkanının "Hizmet hareketinden olan var mı sorusu size soruldu mu?" sorusu üzerine Seymen, "Böyle bir cümle duymadım" dedi. Mahkeme başkanının "Polis memurlarının paralarının bölüşüldüğü iddiası var" demesi üzerine de Seymen, "Kendi paramızı bölüştük. Zekeriya Başçavuşun üç ayrı polisten para almasına çok kızdım. Böyle bir emri kesinlikle vermedim. Duyduğumda 'Kimden aldığınızı bilmiyorsunuz, o parayı hayır yapın' diye talimat verdim. Şahsi paralarımızı üçe böldük. Haram parayı, bu parayı kendi paralarımızın içine karıştırmadık. Yakalandıktan sonra Özel Harekat polislerinden işkence gördük. Bunun kayıtlarını göreceksiniz. Bu olayın takipçisi olacağım. Bu konuştuklarım kayda geçsin" diyerek basın yayın organlarına da yayınlarından dolayı tepki gösterdi. Seymen, kesinlikle FETÖ'cü olmadığını savunarak, "Annem faizden kaçmak maksadıyla babam hasta iken Bank Asya'ya para yatırmış. Bunu öğrenince hemen ikaz ettim, parayı çekti" dedi."İsteseydik 120 kişiyi öldürürdük"Olay günü Marmaris'te şehit olan iki kişiye üzüldüğünü ve Allah'tan rahmet dilediğini belirten Seymen, "Biz Cumhurbaşkanı'nı sağ olarak almaya gittik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, hatta dualarla anıyoruz. Ama isteseydik orada 120 kişiyi öldürürdük" diye konuştu.Suikast girişimine katılanların isteği ile katıldığını ileri süren Seymen, "Mesela iki pilot katılmadı. İsteyen katılmayabilirdi. Ben isteseydim gitmezdim. Darbe yaptım. Cezası idam bile olsa canım acımaz. Darbe yaptım. Çocuk gibi ağlayacak değilim" dedi.