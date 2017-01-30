Darbeci askerlerden Yunanistan'a talep!

Ajanslarda yer alan habere göre; Yunanistan'ın Türkiye'ye iade etmediği 8 darbeci asker, serbest bırakılmak için mahkemeye başvurdu.
Yunanistan Yüksek Temyiz Mahkemesi kararıyla Türkiye'ye iade edilmeyen 8 darbeci asker mahkemeden serbest bırakılmayı talep etti.
Yabancılar Müdürlüğü tarafından sığınma taleplerinin incelenmesine kadar 3 ay tutuklu kalmaları kararlaştırılan askerler, tutukluluk hallerinin sona ermesini istedi.
Kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.
Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'ye iade talepleri reddedilen 8 asker, bugün gözaltı süreleriyle ilgili mahkemeye çıkartılmıştı.