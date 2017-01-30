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Darbeci askerlerden Yunanistan'a talep!
30.01.2017 23:32:01

Darbeci askerlerden Yunanistan'a talep!

Yunanistan'da mahkemeye çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye iade edilmeyen darbeci askerler serbest bırakılmayı talep etti...

Ajanslarda yer alan habere göre; Yunanistan'ın Türkiye'ye iade etmediği 8 darbeci asker, serbest bırakılmak için mahkemeye başvurdu.

Yunanistan Yüksek Temyiz Mahkemesi kararıyla Türkiye'ye iade edilmeyen 8 darbeci asker mahkemeden serbest bırakılmayı talep etti. 

Yabancılar Müdürlüğü tarafından sığınma taleplerinin incelenmesine kadar 3 ay tutuklu kalmaları kararlaştırılan askerler, tutukluluk hallerinin sona ermesini istedi.

Kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'ye iade talepleri reddedilen 8 asker, bugün gözaltı süreleriyle ilgili mahkemeye çıkartılmıştı.



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