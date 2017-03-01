01.03.2017 16:48:08

Darbeci askerler, uçaksavar mühimmatını kışladan çıkarmış

Tutuklu sanık Yüce: - 'Uçaksavar mühimmatını kışladan başka bir araçla çıkardık. Biz sadece verilen emirleri yerine getirdik'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kışlasından askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından durdurulan 81 asker sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen duruşmaya, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık katıldı.

Duruşmada savunma yapan, darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı eski tabur ikmal subay vekili piyade astsubay tutuklu İlker Yüce, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı saat 23.00 civarında göreve çağrıldığı için birliğine geldiğini ileri süren Yüce, kendilerine verilen emirler dışında hareket etmediklerini söyledi.

Birliğe geldiğinde askeri araçların hazırlandığını gördüğünü ifade eden Yüce, 'Birliğe geldiğimde, tabur komutanı Latif Çiçek, mühimmat almamı emretti. Ben de yanıma 4 asker alarak cephaneliğe gittim. Mühimmat alarak tabura döndüm. Mühimmatı sadece rütbeli personele verdik. Uçaksavar mühimmatını, kışladan başka bir araçla çıkardık. Biz sadece verilen emirleri yerine getirdik.' dedi.

Bakım Astsubay Başçavuş Özcan Şahanoğlu da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, birlikteki araçların bakımından sorumlu olduğu gerekçesiyle yola çıktığını ileri sürdü.

Birlikten alkışlar içerisinde uğurlandıklarını ifade eden Şahanoğlu, konvoyun arka sıralarındaki araçta bulunduğunu belirtti.

Şahanoğlu, bir süre hareket ettikten sonra konvoyun durduğunu aktararak, yolun eğimli ve en öndeki araçla aralarında yaklaşık 250 metre mesafe olduğu gerekçesiyle yaşanan olayları görmediğini söyledi.

Olayların hiçbirinden haberdar olmadığını öne süren Şahanoğlu, beraatini istedi.

Duruşma, Şahanoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.