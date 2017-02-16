SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Darbeci askerler bu salonda yargılanacak
16.02.2017 18:42:08

Darbeci askerler bu salonda yargılanacak

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanacağı Kırklareli

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanacağı Kırklareli Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan duruşma salonunun hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ile Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yaltepe, askeri personelin yargılanacağı salonda incelemelerde bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, yaptığı açıklamada, 81 şüphelinin yargılanacağı salonun hazır hale getirildiğini belirtti.

Darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 81 sanık hakkındaki hazırlanan iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından yargılamaların 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını belirten Yavuz, duruşmanın 24 Şubat Cuma günü sona ereceğini aktardı.

Hazırlıkların tamamlandığını belirten Başsavcı Yavuz, "Sanıklar TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Yargılarımız için halk eğitim merkezi salonunu bakanlık ve kendi imkanlarımızla dizayn ettik. Tüm hazırlıklarımız tamamladı. Tutuklu sanıkların tümü, mahkeme huzurunda ifade verecekler" diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin sürdürülen soruşturmaların titizlikle yapıldığını söyleyen Yavuz, yargılamalar hukuka uygun şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Duruşmalar öncesi salonda tüm güvenlik tedbirlerinin de alındığını aktaran Yavuz, "Hukuka uygun, adil, hızlı, şeffaf bir şekilde yürütülen soruşturmamız aynı şekilde mahkemede de devam edecektir. Hakkın, hukukun, adaletin, temenni edeceğine inanıyorum. Yargılamalar hukuka uygun şekilde gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz son olarak FETÖ/PDY'ye ilişkin şu ana kadar 900 kişi hakkında işlem yapıldığını, 270 tutuklunun bulunduğunu sözlerine ekledi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
16.02.2017 19:04:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı.
16.02.2017 18:33:51
Trabzon'da eğitime kar engeli
Trabzon'da eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı Trabzon'da etkisini göstermeye devalm ediyor. Trabzon'da etkili kar dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verilecek.
16.02.2017 18:26:37
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır'ın ilk kadın valisi atandı
Mısır tarihinde ilk kez bir kadının vali olarak atandığı belirtildi.
16.02.2017 17:29:55
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Lavrov ile ABD'li mevkidaşı ilk kez bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Tillerson ilk kez Almanya'nın Bonn kentinde bir araya geldi.
16.02.2017 17:21:54
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Dicle Elektrik Dağıtım'a ait aracı yaktılar
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım'a ait araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.
16.02.2017 16:53:30
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
16.02.2017 16:42:21
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları