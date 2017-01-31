31.01.2017 22:20:03

Darbeci asker Gülen'le iki kez görüşmüş, yanında TSK yetkilileri de varmış

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Pilot Teğmen Y.K, itiraflarda bulundu...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Pilot Teğmen Y.K, savcılık ifadesinde, uçuş eğitimi için gönderildiği ABD'de iki defa Fethullah Gülen ile görüştüğünü söyledi. Y.K, Pensilvanya'ya iki gidişinde de yanında TSK mensubu arkadaşlarının bulunduğunu ifade etti.

Ajanslarda yer alan bilgide; Y.K, savcılık ifadesinde, ortaokulda Yozgat'ta bulunan Maltepe Dershanesi'ne gittiğini, FETÖ ile 7. sınıftayken burada tanıştığını anlatarak, askeri okula gidebilmek için 'örgüt abilerinin' talebi üzerine başka bir dershaneye geçtiğini, yine aynı kişilerin yönlendirmesiyle askeri sınavlara girdiğini söyledi.

Y.K, ifadesini şöyle sürdürdü: "Sınav döneminde abi dediğimiz kişiler annemin başı açık fotoğraf çekinmesini ve kimliğini değiştirmesini istediler. Annem bu olaya başta çok itiraz etti. Babam da çok istemiyordu ancak 'Mehmet' isimli abi denilen şahısla birkaç kişi daha evimize defalarca gelerek anne ve babamla görüştü. Ailem yine kabul etmeyince il abisi olarak bilinen ve ismini 'Nurullah' olarak öğrendiğim şahıs, eşiyle evimize gelerek anne ve babamı ikna etti. O dönem benimle birlikte 4-5 kişi bu sınava girmiştik. Sınavdan önce gittiğimiz evlerde bize daha önceki askeri lise sınavlarında çıkmış sorular olduğunu düşündüğüm soruları çözdürüyorlardı. Sınavı kazandığım belli olduktan sonra spor ve mülakat testi için İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'ne gittim. Gitmeden önce 'abi' denilen 'Mehmet' isimli şahıs ne tür sorular sorulduğunu ve nasıl cevap vereceğimizi anlattı. Örneğin örnek aldığın lider kim diye sorarlarsa, 'Atatürk' cevabını vermemi söyledi."

'NAMAZI İMA YOLUYLA KILMAMIZI SÖYLEDİLER'

Y.K, İzmir'deki Maltepe Askeri Lisesi'ne gittiği dönemde Yozgat'tan tanıdığı "Mehmet" isimli kişinin haftada iki gün İzmir'e gelerek kendisini ziyaret ettiğini, aynı okulda okuyan M.K. adlı arkadaşının da kendilerine katıldığını belirtti. Bu kişiyle 3. sınıfa kadar haftada iki gün Karşıyaka'daki evde görüşmeye devam ettiğini anlatan Y.K, "Bize açıktan namaz kılmamamızı, oruç tutmamamızı söylediler. Namazı ima yoluyla, yani göz ile kılabileceğimizi, abdestimizi ise teyemmüm yoluyla alabileceğimizi, İslam'da zorunlu hallerde böyle bir şey olduğunu söylediler. Bizden okulda cemaatle ilgili soru sorulursa cevap vermememizi, inkar etmemizi istediler" diye konuştu.

Y.K, İstanbul Hava Harp Okulu'na geçtiğinde de 'Hasan' isimli kişinin kendisinden sorumlu olduğunu, bu kişiyle Yenibosna'da evde buluştuklarını belirtti. Y.K, 2013'te İzmir Çiğli'de pilotaj eğitimine başladığını aktararak, yine "abi"lerin yönlendirmesiyle Manisa'da ev kiraladıklarını, eğitim boyunca hafta sonları arkadaşlarıyla burada kaldıklarını ifade etti. Bu sırada maaşının yüzde 15'ini 'himmet' adı altında kendilerinden sorumlu olan M.F.B'ye verdiklerini anlatan Y.K, 2014'teki yerel seçimlerde örgütün kendilerinden AK Parti'ye kesinlikle oy vermemelerini, Manisa'da başka bir partiye oy verilmesini istediğini, kendisinin de o partiye oy verdiğini bildirdi. Y.K, 2014'te NATO uçuş okulunda eğitim almak için ABD'ye gittiğini, burada da bir 'abi' ile irtibat kurduklarını, ismini 'Mutlu' olarak bildiği kişiyle iki haftada bir görüştüklerini anlattı.

'PENSİLVANYA'YA GİTTİM'

Y.K, Ağustos 2015'te M.B. ile gezme amaçlı New York'a gittiklerini belirterek, gitmeden önce 'Mutlu'nun, burada irtibat kuracakları kişinin numarasını verdiğini ifade etti. New York'ta aradıkları ismini vermeyen kişinin kendilerini otomobille Pensilvanya'da, Fethullah Gülen'in evine götürdüğünü anlatan Y.K, evin girişindeki 'nizamiye bölümünden' kalacakları odalar için giriş kartları verdiklerini belirtti ve şu beyanı verdi:

"İki ayrı büyük binanın ortasında iki katlı, pansiyon tarzlı yerler olan binaya girdik. Burada toplu namazlarımızı kıldık, orada bulunan ve tanımadığım şahıslar ile oturarak kitaplar okuduk. Akşam namazından sonra ben ve arkadaşım M.B'yi salon tarzında ayrı bir odaya götürdüler. Orada Fethullah Gülen gelerek bize sadece nereden geldiğimizi, ne için Amerika'da bulunduğumuzu sordu. Biz de uçuş eğitimi için geldiğimizi, pilot olduğumuzu söyledik. Yaklaşık bir dakika süren bu görüşme sonrası odadan çıktık. Harici başka bir konuşma geçmedi ve o akşam biz oradan ayrılarak, New York'a geçtik. Ocak 2016'da Pensilvanya'ya, Fethullah Gülen'in yanına bir sefer daha gittik ama bu sefer yanımda A.M.T. vardı. Yine aynı yerde Fethullah Gülen ile görüştük ve bu görüşmemizde, daha önceki görüşmemizin aynısı şeklinde kısa bir görüşme oldu. Bize kesinlikle hiçbir şey söylemedi."

'TERÖR OPERASYONU YAPACAĞIMIZI SÖYLEDİLER'

Y.K, 15 Temmuz 2016'da, Yarbay Hakan Karakuş'un konuşma yapacağının söylendiğini ve bir yere ayrılmamalarının istendiğini belirterek, "Saat 18.00 civarında Karakuş brifing salonunda bizi toplayarak, cep telefonlarımızın yanımızda olup olmadığını sordu, yanında olmayanların da telefonlarını getirmesini söyledi. Sonrasında tüm kursiyerlerin telefonlarını toplayarak, orada bulunan Binbaşı M.Ç'ye teslim etti. Bizimle konuşmaya başlayarak, çok büyük bir terör operasyonu yapılacağını söyledi. Cep telefonlarımızda bu durumu ailelerimize söylersek, başkalarının bunu öğrenip, terör örgütü PKK'ya bilgi sızdırabileceğini anlattı" bilgisini verdi.

Y.K'nın ifadesinde geçen ve FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı olan Hakan Karakuş, darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilmiş ve tutuklanmıştı.

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