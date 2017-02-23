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Darbeci albaydan sela okuyan hoca için 'dilini kesin' emri
23.02.2017 19:42:44

Darbeci albaydan sela okuyan hoca için 'dilini kesin' emri

15 Temmuz darbe girişiminde İBB Lojistik Destek Merkezi işgali iddianamesinde, kurmay albay Müslüm Kaya'nın camide sela okuyan hoca için 'Gidin ve şu

15 Temmuz darbe girişiminde İBB Lojistik Destek Merkezi işgali iddianamesinde, kurmay albay Müslüm Kaya'nın camide sela okuyan hoca için "Gidin ve şu hocanın dilini kesin getirin" şeklinde emir verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi'ne baskına giden ve Arıcılar Camisinde sela okuyan imamı öldürmek isteyen askerler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, 19 kişi şikayetçi, 7'si tutuklu 28 kişi ise şüpheli sıfatıyla alırken, şüphelilerin, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapisleri istendi.

"İMAM HALKI GALEYANA GETİRİYOR, SESİNİ KESMEMİZ LAZIM"

Lojistik Destek Merkezinin ele geçirilmesi amacıyla bahse konu yere giden ve daha sonra vatandaşların binaya gelerek şüphelileri binadan zorla çıkarmalarından sonra şüphelilerin Hasdal kışlasına döndükleri anlatılan iddianamede, "Kışlaya yakın yerde bulunan Arıcılar Camisinden okunan selanın kışla içerisinden de duyulması üzerine Nebi Gazneli'nin, Kurmay Albay Müslüm Kaya'ya "halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım" dediği anlatıldı.

"CAMİNİN ETRAFINI SARIN"

Bunun üzerine Müslüm Kaya'nın "Oraya hemen bir ekip gönderelim" dediği ve ardından şüpheli Özgür Araz'a "Gidin ve şu hocanın dilini kesin getirin" ifadesi kullandığı belirtilen iddianamede, "Müslüm Kaya'nın bu emri üzerine şüpheli Özgür Araz'ın emir ve komutasında ,şüpheli subayların bir kısmı kışladan çıkış yaparak saat 02:31'de Arıcılar Camii'ne gitmişlerdir. Şüpheli Özgür Araz, burada şüpheli üsteğmen Ayhan Bağdat'a caminin etrafının sarılması emrini vermiştir. Şüpheli Ayhan Bağdat'ın emri üzerine şüpheli erler de caminin etrafını sarmışlardır. Şüpheli Özgür Araz, uzman çavuş şüpheli Mehmet Türkmen Seyhan'a yanına asker alarak imamı bulmasını ve susturmasını, karşı çıkması halinde öldürmesi emrini vermiştir" denildi.

VATANDAŞLARDAN ASKERLERE: "BURADA NE İŞİNİZ VAR?"

Şüpheli Mehmet Türkmen Seyhan'ın şüpheli erler ile caminin kapısına gittiği, kapının açık olduğunu gördüğü ancak içeri girmeden geri geldiği ifade edilen iddianamede, "Arıcılar Caminin etrafında toplanan, ilk önce sayıları 7-8 olan vatandaşlarımız şüpheli Özgür Araz'a burada ne işlerinin olduğunu, Baş Komutanın emir verdiğini, emri neden dinlemediklerini ve kışlalarına dönmelerini söylemişlerdir. Şüpheli Özgür Araz ise vatandaşlarımıza 'bizim sizinle işimiz yok, bizim işimize karışmayın, caminin imamını çağırın bana 'şeklinde karşılık vermiştir. Bunun üzerine şüpheli Özgür Araz, şüphelilere vatandaşlarımızı uzaklaştırma emrini vermiştir" denildi.

ASKERLER TÜFEK DİPÇİĞİYLE VATANDAŞLARA VURMUŞLAR

İddianamede, "Şüpheli Özgür Araz'ın, bir vatandaşın 'Başkomutan açıklama yaptı sizi sabaha bırakmazlar' dedikten sonra dipçik ile vatandaşlara vurmaya çalışınca vatandaşlarımız kendisini iteklemişler. Bunun üzerine de diğer şüpheliler de dipçik ile vatandaşlarımıza vurmuşlardır. Vatandaşlarımız uzaklaşmak zorunda kalınca şüpheli uzman çavuş Fatih Alkan, tanık İmdat Fındıkçı'ya 'Abi ne olur uzaklaşmayın buradan ne olur mani olun bize ,biz emir kuluyuz 'demiştir. Şüpheli Özgür Araz ise şüpheli Fatih Alkana 'Oğlum sen ne yapıyorsun sen birliğe gelmeyecek misin o zaman görürüm ben seni' demiştir. Bu konuşma sonrasında şüpheli Fatih Alkan bayılmış ve vatandaşlarımız tarafından şadırvana taşınarak eli yüzü yıkanmıştır. Darbe girişimini engellemeye gelen vatandaşlarımızın sayısının artması üzerine şüpheliler üzerinde daha fazla psikolojik baskı kurulmuş ve şüpheliler kışlaya dönmek zorunda kalmışlardır" ifadeleri yer aldı.

"BİR YERE AYRILMAYIN TRT'YE GİDECEĞİZ"

Şüpheli Özgür Araz'ın kışlaya döndükten sonra diğer şüphelilere kimsenin bir yere ayrılmamasını TRT'ye gideceklerini söylediği ifade edilen iddianamede, "Şüpheli uzman çavuş Mehmet Türkmen Seyhan şüpheli erlere cephaneliğe gitmelerini ve kendisini orada beklemelerini söylemiştir. Bu emir üzerine şüpheli erlerin kimi kışla içerisine dağılmış, kimi de cephaneliğe geçerek sabaha kadar beklemeye başlamışlardır" denildi.

KAÇMAK ÜZERE YAKALANDILAR

İddianamede, şüpheliler; Özgür Araz, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve Yavuz Selim Dayı'nın 06.00 sıralarında araç ile kışladan kaçmak için nizamiye noktasına geldiklerinde nöbetçi uzman çavuş olan Ahmet Selçuk İlhan tarafından durduruldukları belirtilerek, "Şüpheliler Ahmet Selçuk İlhan'a kışlanın yabancısı olduklarını, kendilerine çıkışı göstermesini söyleyerek etrafını sarmışlardır. Ahmet Selçuk İlhan şüphelilere tabanca doğrultmak sureti ile çıkışlarına izin vermemiş, şüphelilerin yakalandığı hususu Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bildirilmiş, emniyet mensuplarının gelmelerine müteakip şüpheliler kışladan gözaltına alınmışlardır" ifadelerine yer verildi.

(Başak Akbulut /İHA)
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