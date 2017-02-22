22.02.2017 10:04:04

Darbeci Albay hakim karşısında

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve tutuklu 13 sanık ilk duruşma için geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi. 15 Temmuz gecesi ilk olarak Bursa'da Yurdakul Akkuş'tan ele geçirilen Türkiye genelindeki sıkıyönetim komutanlarının listesi ve görev yerleri operasyonların seyrine büyük katkı sağlamıştı.

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Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve tutuklu 13 sanık ilk duruşma için geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi. 15 Temmuz gecesi ilk olarak Bursa'da Yurdakul Akkuş'tan ele geçirilen Türkiye genelindeki sıkıyönetim komutanlarının listesi ve görev yerleri operasyonların seyrine büyük katkı sağlamıştı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 13 tutuklu sanık 8. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.Haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen 16 sanıktan 9'u dün ifade verirken aralarında darbeci albay Yurdakul Akkuş'unda bulunduğu 7 kişinin bu gün ifade vermesi bekleniyor. Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Bursa Adliyesi'ne getirilen darbeci Albay Yurdakul Akkuş ile 13 kişi arka kapıdan içeriye alınarak duruşma salonuna götürüldü. Darbeci Albay'ın kısa olan saçlarının bir hayli uzamış olması dikkat çekti.Davada 2 kişi de tutuksuz yargılanıyor.