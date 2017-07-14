14.07.2017 15:37:05

Darbe mahkumlarına 'tek tip' kıyafet kuralı gelecek mi?

Erdoğan'a suikast timi davasında bir darbecinin üzerine 'hero' yani 'kahraman' yazan tişört ile gelmesi üzerine başlayan tartışma Binali Yıldırım'a soruldu.

Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Alican Türkoğlu'nun haberine göre Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in 3 ay uzatılmasına için teklifte bulanacaklarını açıkladı.

MAHKEMEDEKİ "HERO" GERGİNLİĞİ

"Cumhurbaşkanı'na suikast" davasında darbe sanığının "Hero" yazılı tişört giymesi nedeniyle yaşanan gerginliği değerlendiren Yıldırım "Bu suçun itirafıdır, milletin öfkesini kabartan tutumdur. Adalet Bakanı'na gerekli talimatı verdim, bütün detaylarıyla konu araştırılacak ve bunun failleri ortaya çıkarılacaktır. Tek tip kıyafet adil yargılamaya engel değil. Bir daha böyle bir durumun olmasına (HERO tişörtlü FETÖ'cü krizi) izin verilmeyecek .Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye giden bir alçağın üstünde "kahraman" yazması kabul edilemez, cezaevleri gerekli tedbirleri alacaktır, bir daha böyle görüntüler olmayacaktır" açıklamasında bulundu.