14.07.2017 08:29:16

Darbe Komisyonu raporunun o ifadelerine Kılıçdaroğlu ne dedi?

Darbe komisyonu raporunun CHP’nin, FETÖ ile amaç birliği içinde olduğu ve FETÖ’yü cesaretlendirdiği’ yönündeki değerlendirmeleri ile ilgili CHP kanadında tepkiler dinmiyor. Kılıçdaroğlu'nun konuyu ilk duyduğunda ne dediği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, konuyu ilk duyduğunda “Meclis usulüne aykırı ve iftiralarla dolu” sözleriyle tepki verdiği belirtildi.



İşte CHP'den gelen diğer tepkiler:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Şerh yazılmışsa, o nihai rapordur, eklemeler yapmak ve CHP'ye iftira atmak ahlaka aykırı. Pazartesi Meclis Başkanı'na yazılı başvuracağız. Raporun iade edilmesi ve bize şerh için gönderilmesini talep edeceğiz. Durumu Genel Başkanımızla da paylaştım, ‘Meclis usulüne aykırı ve iftiralarla dolu' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Muhalefet şerhine karşı muhalefet yazılmaz. Komisyon raporunu gönderdikten sonra üyeler veya gruplar, muhalefet şerhi yazarlar, yayınlanır. Rapora ekleme yapılamaz. Tamamen TBMM İçtüzüğü ve Meclis teamüllerine aykırı korsan bir rapor yazılmış. Bu metnin raporda olmaması gerekiyor, o nedenle rapordan çıkartılmalı.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Bu uygulamayı hukuki anlamda, hem de siyasi etik anlamında sert eleştiriyoruz. Bu değişiklik yapıldıktan sonra raporun dağıtılmamış olması da kasıt olduğunu gösteriyor. Oysa değişikliğin ardından yeniden muhalefet şerhi istenmeliydi. Yazılanları basından öğrendik. 15 Temmuz'un oluş nedenlerine ve aydınlanmasına katkıda bulunmayacak bir bölüm eklenmiş. Raporun dağıtılmamasını, basılmamasını talep ediyoruz. Sonradan eklenen bölümle ilgili cevabımızı yazacağız.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: Bize ‘sadece harf hataları düzeltilebilir, oynama yapılamayacak' diye yazı geldi. CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nden sonra, adeta ‘seninle ilgili ithamda bulunurum' der gibi bir şeyler eklenmiş. Meclis Başkanlığı tarafından bu bölümün rapora alınmamasını isteyeceğiz.