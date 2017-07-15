SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
15.07.2017 09:37:08

Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı

Meclis Darbe Komisyonu’nun raporunda cemaatlere ilişkin baskı politikalarının sorunu çözmediği vurgulanarak “En uygun yol bir yandan en yüksek seviyede özgürlük sağlamak diğer yandan ise bunu dengeleyecek yeterli kontrol mekanizmalarını tesis etmek” denildi.

Karar'dan Erol Metin'in haberine göre TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun son şeklini verdiği asıl raporunda, FETÖ benzeri dini istismar eden yapıların ortaya çıkmaması için her türlü tedbirin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in çağrısıyla olağanüstü toplanan Din Şurası'nda alınan kararlara yer verilen raporda, Diyanet'in sivil dini yapı ve oluşumlar karşısındaki konumu, onlarla ilişkileri ve sorumluluklarının netleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda “Oluşturulacak bir denetim mekanizması aracılığıyla tarikat ve cemaatler mercek altına alınmalı, her cemaatin ve tarikatın lideri, dinî anlayışı ve hedeflerinin açıkça deklare edilmesi sağlanmalı” denildi. Baskılama politikalarının sorunu içinden çıkılmaz hale getirdiği bildirilerek “Ancak bunları kontrolsüz bir şekilde serbest bırakmak büyük bir risktir. İzlenecek en uygun yol, dinî alanda bir yanda en yüksek seviyede özgürlük sağlamak, diğer yandan da bunu dengeleyecek yeterli denetim ve kontrol mekanizmalarını tesis etmektir” ifadelerine yer verildi.

 


    YORUM YAZ
Sınıra fırtına obüsü sevkiyatı yapıldı
Sınıra fırtına obüsü sevkiyatı yapıldı
Suriye'de PYD'nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kilis'te sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.
15.07.2017 10:29:31
Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 9 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 9 yaralı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
15.07.2017 10:28:47
PKK'lılar Londra'da yol kesti
PKK'lılar Londra'da yol kesti
İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen programa katılmak isteyen Türk vatandaşının aracının önünü kesti. Olay sonrasında Türk vatandaşı ve PKK yandaşları arasında arbede yaşandı.
15.07.2017 10:28:31
Tunceli'de bulunan ceset kaçırılan öğretmene ait çıktı
Tunceli'de bulunan ceset kaçırılan öğretmene ait çıktı
Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cesedin, teröristler tarafından 16 Haziran'da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.
15.07.2017 10:27:47
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
15.07.2017 10:26:47
5 hektar ormanlık alan yandı
5 hektar ormanlık alan yandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
15.07.2017 10:25:47
Semih formayı giydi
Semih formayı giydi
Sparta Prag, Semih Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
15.07.2017 10:25:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
Konya'da Özel Harekat ve IŞİD'liler arasında göğüs göğüse çarpışma!
Konya'da Özel Harekat ve IŞİD'liler arasında göğüs göğüse çarpışma!
Türkiye'den Çipras'a sert tepki
Türkiye'den Çipras'a sert tepki
İsrail Cuma namazını yasakladı!
İsrail Cuma namazını yasakladı!
Ortadoğu uzmanı Şankiti: Arap baharı ve Şii selefi cihatçılık
Ortadoğu uzmanı Şankiti: Arap baharı ve Şii selefi cihatçılık
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapanış saatinde değişiklik yapıldı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapanış saatinde değişiklik yapıldı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları