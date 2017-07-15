15.07.2017 09:37:08

Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı

Meclis Darbe Komisyonu’nun raporunda cemaatlere ilişkin baskı politikalarının sorunu çözmediği vurgulanarak “En uygun yol bir yandan en yüksek seviyede özgürlük sağlamak diğer yandan ise bunu dengeleyecek yeterli kontrol mekanizmalarını tesis etmek” denildi.

Karar'dan Erol Metin'in haberine göre TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun son şeklini verdiği asıl raporunda, FETÖ benzeri dini istismar eden yapıların ortaya çıkmaması için her türlü tedbirin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in çağrısıyla olağanüstü toplanan Din Şurası'nda alınan kararlara yer verilen raporda, Diyanet'in sivil dini yapı ve oluşumlar karşısındaki konumu, onlarla ilişkileri ve sorumluluklarının netleştirilmesi gerektiği kaydedildi.



Raporda “Oluşturulacak bir denetim mekanizması aracılığıyla tarikat ve cemaatler mercek altına alınmalı, her cemaatin ve tarikatın lideri, dinî anlayışı ve hedeflerinin açıkça deklare edilmesi sağlanmalı” denildi. Baskılama politikalarının sorunu içinden çıkılmaz hale getirdiği bildirilerek “Ancak bunları kontrolsüz bir şekilde serbest bırakmak büyük bir risktir. İzlenecek en uygun yol, dinî alanda bir yanda en yüksek seviyede özgürlük sağlamak, diğer yandan da bunu dengeleyecek yeterli denetim ve kontrol mekanizmalarını tesis etmektir” ifadelerine yer verildi.