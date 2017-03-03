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Darbe girişiminin çatı iddianamesi (3)
03.03.2017 18:46:17

Darbe girişiminin çatı iddianamesi (3)

İddianameye göre, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından şüphelilerden Mehmet Partigöç'ün odasında yapılan aramada, eşine hitaben yazdığı 'Bu basÌ§kaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı' yazılı not bulundu- Partigöç'ün 6, 7, 8 ve 9 Temmuz'da, Ankara Konutkent'te bulunan villada Adil OÌˆksüz yönetimindeki darbe planı toplantılarına katıldığı iddianamede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde, yakalanmasının ardından şüphelilerden Mehmet Partigöç'ün odasında yapılan aramada, el yazısıyla yazılan, "Canım esÌ§im, seni gercÌ§ekten her sÌ§eyden cÌ§ok sevdim. Ama bu basÌ§kaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı, beni affet." yazılı not bulunduğu bildirildi.

İddianamede şüphelilerden suç tarihinde tuğgeneral rütbesiyle Personel Plan YoÌˆnetim Daire BasÌ§kanı olan Partigöç'ün, darbe girişimi sırasında Genelkurmay karargahında olduğuna, darbe girişimine katıldığına ilişkin görüntülere yer verildi.

Tüm delillere göre Partigöç'ün FETÖ üyesi olduğu, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent'te bulanan villada, Adil OÌˆksüz yönetiminde darbe planı organizasyonunun yapıldıgÌ†ı toplantılara katıldıgÌ†ı kaydedilen iddianamede, Partigöç'ün 13 Temmuz'da sÌ§uÌˆpheli GoÌˆkhan Eski'ye darbe girisÌ§iminde bulunacaklarını soÌˆyleyerek, goÌˆrevlendirme yaptıgÌ†ı belirtildi.

Olay guÌˆnuÌˆ karargahta bulunan sÌ§uÌˆphelinin, 13.43'ten saat 20.21'e kadar sırasıyla, darbeyi planlayan ve icra eden ekipte yer alan ve olay aksÌ§amı faaliyetlerini Akıncı UÌˆssuÌˆ'nden suÌˆrduÌˆren bazı şüphelilerle görüştüğü anlatıldı.

Partigöç'ün kimi şüphelilere daha dikkatli olmaları yoÌˆnuÌˆnde talimatlar verdigÌ†i ifade edilen iddianamede, şüphelilerden bazılarıyla çeşitli zamanlarda görüşen Partigöç'ün, saat 21.03'te 58. TopcÌ§u Tugay Komutanı Murat Aygün'ü arayarak harekete gecÌ§me emri verdigÌ†i bildirildi.

İddianamede, saat 21.30'da Personel Plan YoÌˆnetim Daire BasÌ§kanı sıfatıyla Partigöç ve General Amiral SÌ§ube MuÌˆduÌˆruÌˆ sıfatıyla Cemil Turhan'ın imzaladığı, "Atama", "Katılışlar" ve "Sıkıyönetim Direktifi" konulu mesajların, saat 21.43 ile 21.55 arasında ilgili birliklere cÌ§ekildigÌ†i aktarılarak, Partigöç'ün saat 21.48'de Nuri Gayır ve darbeci OÌˆzel Kuvvet personeli ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı ve mahiyetinin icÌ§eri girmesinden itibaren darbeci personelin acÌ§tıgÌ†ı atesÌ§ sonucu cÌ§ıkan cÌ§atısÌ§ma ortamında bulundugÌ†u ifade edildi.

Bu çatışma sonucunda şehit olan BuÌˆlent Aydın'ın cesedi uÌˆzerinde incelemeler yaptıgÌ†ı anlar da dahil olmak uÌˆzere, Partigöç'ün bütün gece ve sabah saatlerinde karargahta etkin sÌ§ekilde darbe faaliyetlerinde bulundugÌ†u belirtilen iddianamede, Partigöç'ün, kendisine ait telefondan Akın Öztürk'ün emir astsubayı İsmail Keskin'in kullandığı telefonla irtibata geçtiği vurgulandı.

- İhdas edilmemiş görev öngörüldü

Partigöç'ün, Genelkurmay BasÌ§kanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ikna edilememesi üzerine, darbe girisÌ§iminin basÌ§arılı olması halinde örguÌˆtuÌˆn Genelkurmay BasÌ§kanlıgÌ†ına getirilmesine karar verdigÌ†i OÌˆztürk'e, gece boyunca derdest edilen komutanların toplanacagÌ†ı ve darbe faaliyetlerinin suÌˆrduÌˆruÌˆlecegÌ†i Akıncı UÌˆssuÌˆ'ne gecÌ§ebilecegÌ†ini soÌˆyledigÌ†i ifade edilen iddianamede, Partigöç'ün, örguÌˆt tarafından hazırlanan atama listesinde, "sÌ§imdiye kadar ihdas edilmemisÌ§ Genelkurmay 2. BasÌ§kan Yardımcısı" goÌˆrevine getirilmesine karar verildigÌ†i ve karargah sorumlusu olarak tayin edildigÌ†ine dikkat çekildi.

İddianamede, 28 Temmuz 2016'da 667 sayılı Kanun HuÌˆkmuÌˆndeki Kararname huÌˆkuÌˆmleri uyarınca TuÌˆrk Silahlı Kuvvetlerinden ihracına karar verilen Partigöç'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"(Partigöç'ün) darbe girisÌ§iminin basÌ§arılı olması halinde örguÌˆt tarafından yeniden sÌ§ekillendirilecek TuÌˆrk Silahlı Kuvvetlerinin personel yapısıyla ilgili cÌ§alısÌ§malar yapan, FETOÌˆ mensubu darbeci cuntanın atama listesini hazırlayan, hukuka aykırı nitelikte, goÌˆruÌˆnuÌˆsÌ§te darbe emirleri icÌ§eren, goÌˆnderildigÌ†i yer ve duÌˆzenleyenlerin sıfatı dikkate alındıgÌ†ında, aslında askeri hiyerarsÌ§i icÌ§inde ciddiye alınıp uygulanması muÌˆmkuÌˆn olmayan, huÌˆcre tipi yapılanmaya sahip örguÌˆtuÌˆn mensupları icÌ§in darbe faaliyetine basÌ§lama talimatı olarak degÌ†erlendirilmesi gereken mesajları hazırlayan, FETÖ'nün gercÌ§eklesÌ§tirdigÌ†i darbe girisÌ§imini ülke cÌ§apında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi icÌ§inde yer aldıgÌ†ı, konsey icÌ§inde yer alan sÌ§uÌˆphelilerin eylemlerinin, "teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ yoÌˆneticisi" kapsamında degÌ†erlendirilmesine ve ülke cÌ§apında darbe faaliyeti kapsamında isÌ§lenen tuÌˆm sucÌ§lardan sorumlu tutulmasına yetecek boyuta ulasÌ§tıgÌ†ı anlasÌ§ılmıştır."

- Eşine ve kızlarına yazdığı not

Öte yandan iddianamede, Partigöç'ün yakalanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığında elde edilen sırt çantası içerisinde, küçük kağıtlara elle yazılmış iki not bulunduğu bildirildi.

İddianameye göre bu notlardan birinde, "1. Sevgili esÌ§ime ve kızlarıma, hayatım, uÌˆlkem ve milletim icÌ§in muÌˆcadele ile gecÌ§ti. 2. GeldigÌ†imiz asÌ§amada uÌˆlkemizin koÌˆtuÌˆ gidisÌ§ine dur demek de bize duÌˆsÌ§tuÌˆ. 3. Hakkınızı helal edin" diğerinde ise "Canım esÌ§im, seni gercÌ§ekten her sÌ§eyden cÌ§ok sevdim. Ama bu basÌ§kaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı, beni affet." ifadelerinin imzalı şekilde bulunduğuna yer verildi.

- Öztürk'e ilişkin değerlendirmeler

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ardından 2 numaralı şüpheli olan eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'e, örgüt tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Genelkurmay 2. Başkanlığı görevi verildiği bildirildi.

Öztürk'ün, tüm gece boyunca ve sabah saatlerinde eylemlerini Akıncı Üssü'nde sürdürdüğü bildirilerek, şüphelinin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı darbe girişiminin başında olması için ikna etmeye çalışan ekibin içinde yer aldığı kaydedildi.

Örgüt tarafından, Akar'ın ikna edilememesi üzerine, darbe girişiminin başarılı olması durumunda, kendisinin de rızasıyla, Genelkurmay Başkanlığına ve Yurtta Sulh Konseyi Başkanlığına Akın Öztürk'ün getirilmesine karar verildiği aktarılan iddianamede, Öztürk'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Darbe girişiminin başarılı olması halinde örgüt tarafından yeniden şekillendirilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yapısıyla ilgili çalışmalar yapan; FETÖ mensubu darbeci cuntanın atama listesini hazırlayan; hukuka aykırı nitelikte, görünüşte darbe emirleri içeren, gönderildiği yer ve düzenleyenlerin sıfatı dikkate alındığında, aslında askeri hiyerarşi içinde ciddiye alınıp uygulanması mümkün olmayan, hücre tipi yapılanmaya sahip örgütün mensupları için darbe faaliyetine başlama talimatı olarak değerlendirilmesi gereken mesajları hazırlayan; Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe girişimini ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan Yurtta Sulh Konseyi içinde yer aldığı kanaatine varılmaktadır."

(Sürecek)


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