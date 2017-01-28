29.01.2017 13:21:48

Darbe girişimine karşı koyan kadınlar tuvale yansıdı

15 Temmuz darbe girişimine 'dur' diyen kadınlar tuvale yansıdı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

15 Temmuz darbe girişimine "dur" diyen kadınlar tuvale yansıdı. Ressam Aslı Özok, "Kadın" isimli kişisel sergisinde terörün her türlüsüne karşı çıkan kadınları anlattı.Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve artan terör olaylarına kaşı tuvaline yansıttıklarıyla tepkisini ortaya koyan Ressam Aslı Özok, kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Kadın figürünün ön plana çıktığı çalışmalarıyla tanınan Özok, Türkiye'deki kadın profilini, "Türk kadını çok güçlü. Çünkü var olmak için çaba gösteriyor" sözleriyle tanımladı. Küresel bazda zor bir dönemlerden geçildiğine dikkat çeken Özok, "15 Temmuz'da yaşadığımız olaylar, tanklar, demokrasiye yapılanlar, insanların ayaklanması yani birebir bunları hep beraber yaşadık. Bende bir vatandaş ve sanatçı olarak bunları yaşadım. Benim ifade etme şeklim resim olduğu için bende bu şekilde yansıttım" diye konuştu."KADIN ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİDİR"Öğrencilik yıllarından beri kadın bedeni üzerine çizimler yaptığını söyleyen Özok, "Benim resimlerim çok sembolik ama genelde kadın üzerine. Kadının özgürlüğü, kadının toplum içindeki yeri, kadının aile içindeki yeri, kadın fikrinin ön planda olduğu resimler yaptım. Kadın özgürlüğü ve adaleti simgeliyor. Kadın bedeni benim için tüm sanat tarihinden itibaren gelen ve açıkçası çok plastik bir eleman çalışmaktan, üzerinde resim yapmaktan, izlemekten zevk aldığım çok güçlü bir form" diye konuştu.Özok, resimlerinde swarovski taşları ile süslenmiş tank, Twitter ikonu ve göz bandını kadınların nü vücutları ile birleştirerek kompozisyon oluşturan çalışması hakkında şunları söyledi:"Resimlerimde plastik elemanlar var. Twitter iletişim ve ifade özgürlüğünü temsil ediyor. Çiçekler gelenekçi yapımıza dokunuyor, kadın kavram olarak orada ama adalet, özgürlük ve demokrasinin sembolü. Saatler zamanı belli ediyor. Ben bu dönemde bu anın resmini yapıyorum demek için. Kadınların gözleri kapalı ve kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar, bir iletişim yeri bulmaya çalışıyorlar. Bu da kadınların toplum içerisinde aile içerisindeki kapatılmış, biraz daha geride kalmış bölümüne benim kendi isyanım.""TÜRK KADINI ÇOK GÜÇLÜ"Kadının değerli görüldüğü ülkede huzur ve demokrasinin olacağını söyleyen Özok, Türkiye'de gördüğü kadın profilini şu sözlerle anlattı:"Türk kadını çok güçlü. Çünkü var olmak için çaba gösteriyor. Türkiye kadın hakları açısından en gelişmiş ülkelerden biri. Bu hakları kullanabiliyor muyuz Bunlardan yeteri kadar faydalanabiliyor muyuz? Bunlar eğitim seviyelerine göre çok farklılıklar gösteriyor. Kadınların eğitilmesi şart. Toplum eğitildiği zaman kadın değer kazanmış oluyor. Kadın değer kazandığı zaman toplumda demokraside olur, hayatta olur, huzurda olur."Ressam Aslı Özok'un "Kadın' isimli kişisel sergisi 31 Ocak- 2 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.(Gizem Özdemir - Hüseyin Çakmak / İHA)