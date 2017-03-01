01.03.2017 17:59:11

Darbe girişiminde Valiliği işgal edenlere yardıma giden askerlerin davası ertelendi

İstanbul'daki 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

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İstanbul'daki 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı dava ertelendi.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları iddia edilen 1'i tutuklu 24 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması sona erdi.İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan duruşmada, sanıkların ifadelerini tamamlamasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. Duruşmada, sanıklar FETÖ üyeliği ve darbeye teşebbüs suçlamalarını reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, davanın tek tutuklu sanığı astsubay Yusuf Yıldız'ın 15 Temmuz'da yarbay Kadir Yıldız ile 5 kez, 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığından darbeci askerleri gönderen 47. motorlu Piyade Alay Komutanı olan Sadık Cebeci ile de 22.53'de görüştüğü belirtiliyor. Sanık Yıldız'ın en başından beri darbe teşebbüsünden haberdar olduğu ve olay tarihinde de görev yaptığı kaydedilerek, "Yıldız'ın 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki diğer er ve 150 erbaş konumundaki şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, onları emir komuta ettiği, sevk ve idare ettiği, dolayısıyla kendisinin FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ifade ediliyor.İddianamede, diğer sanık er ve erbaşların ise çıkış yaptıkları saat dikkate alındığında İstanbul genelinde bir darbe teşebbüsünün başladığını bildikleri, ancak emir ve komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri anlaşılmasına rağmen, araçta tek olan ve rütbeli konumunda bulunan Yusuf Yıldız'ı engellemedikleri belirtiliyor. Tüm sanıkların, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede ayrıca şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız'ın 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli askerin ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan da 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.