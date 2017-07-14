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Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
14.07.2017 16:48:51

Darbe girişimi sonrası ilk görüşme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, önümüzdeki Pazar günü BAE’yi ziyaret edecek. Ziyareti önemli kılan ise geçtiğimiz Ramazan ayında Sudan’da yaşanan ve BAE destekli olduğu iddia edilen başarısız darbe girişiminin ardından ilk olması…

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in önümüzdeki Pazar günü Körfez krizinin çözümü doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'i ziyaret edeceği bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, bugün düzenlediği basın toplantısında, Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar krizinde Kuveyt'in arabulucu rolünü desteklemek üzere BAE ve Kuveyt'i ziyaret edeceğini açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI İLK GÖRÜŞME

Sudan-BAE görüşmesini asıl önemli kılan etken ise geçtiğimiz Ramazan ayında Sudan'da yaşanan başarısız darbe girişimi… Geçtiğimiz Ramazan ayında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in Özel Kalem Müdürü ve Devlet Bakanı Taha Osman el-Hüseyin'in BAE'li yetkililerle Sudan'da darbe yapmak üzere telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıkmış, ardından el-Hüseyin darbeyi gerçekleştiremeden görevden alındı. El-Hüseyin'in yanı sıra çok sayıda üst düzey bürokrat da görevden alındı.

“RİYAD YÖNETİMİ PASAPORT VERDİ” İDDİASI

Yaklaşık 1 aydır nerede olduğu bilinmeyen el-Hüseyin'e Suudi Arabistan yönetiminin Suudi Arabistan pasaportu verdiği iddia edilmişti. Görüşme, BAE'nin arkasında olduğu başarısız darbe girişiminin ardından bir ilk olması niteliğiyle iki ülke için büyük önem taşıyor.


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