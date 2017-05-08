08.05.2017 19:01:21

Darbe gecesi Başbakan Yıldırım'ın yerini öğrenme görevi verildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Yarbay rütbesiyle 'kara yaver' olarak görev yapan şüpheli Semercioğlu, eski Başyaver Albay Yazıcı tarafından Ankara'da kalıp buradaki işleri takip etmekle görevlendirildi - Yazıcı, Semercioğlu'na, darbe teşebbüsü sırasında Başbakan Yıldırım'ın bulunduğu yerin öğrenilmesi görevini verdi - Bunun üzerine Semercioğlu, Başbakanlık Özel Kalemine mesa

Darbe teşebbüsü sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Yarbay rütbesiyle "kara yaver" olarak görev yapan Mete Semercioğlu'nun, eski Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından Ankara'da kalıp buradaki işleri takip etmekle görevlendirildiği, Yazıcı'nın, Semercioğlu'na, darbe teşebbüsü sırasında Başbakan Yıldırım'ın bulunduğu yerin öğrenilmesi görevini verdiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Cumhurbaşkanlığı başyaveri ve yaverlerin eylemleriyle ilgili ayrıntılara yer verildi.

İddianameye göre, şüphelilerden Albay Ali Yazıcı Cumhurbaşkanlığında başyaver, Yarbay Mete Semercioğlu kara yaver, Yarbay Erkan Kıvrak hava yaver, Yarbay Şafak Deliacı ise deniz yaver olarak 15 Temmuz öncesinde görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Yarbay rütbesiyle "kara yaver" olarak görev yapan şüpheli Semercioğlu, bu göreve 2014 yılı mayıs ayında atandı ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü tarihine kadar görevine devam etti.

İddianameye göre, 14 Temmuz 2016'da saat 10.00 sıralarında Çankaya Köşkünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde Başyaver Albay Ali Yazıcı başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıya deniz yaver sıfatıyla Şafak Deliacı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, Karar Yaver Mete Semercioğlu katıldı. Jandarma Yaver Binbaşı İsmail Terzi izinde olduğu için toplantıya katılamadı.

Başyaver Albay Ali Yazıcı, bu toplantı sırasında yaverler arasında iş dağılımı yaptı. Bu iş dağılımı uyarınca Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak Antalya'ya, Deniz Yaver Yarbay Şafak Deliacı İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildi.

Başyaver Albay Ali Yazıcı, Kara Yaver Mete Semercioğlu'na ise Ankara'da kalmasını ve Ankara'daki işleri takip etmesini söyledi. Bu toplantıda, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanının bulunduğu yer öğrenilerek, Cumhurbaşkanına suikast için oluşturulan ekibe bildirilmesi, ayrıca Başbakanın bulunduğu yerin öğrenilmesi konusunda karar alındı. Böylece Cumhurbaşkanı ve Başbakanın darbe teşebbüsünün başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmek üzere her biri görev aldı.

Mete Semercioğlu, 15 Temmuz'da eski Başyaver Albay Ali Yazıcı ile onun odasında tekrar görüştü. Bu görüşme sırasında Yazıcı, şüpheli Semercioğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te hangi Grand Yazıcı otelde kaldığını sordu. Yazıcı, Semercioğlu yanındayken, o sırada Antalya'da bulunan Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak'ı cep telefonundan arayarak aynı soruyu ona da yöneltti. Eski Havacı Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, telefonda Başyaver Yazıcı'ya, Cumhurbaşkanının Turban Grand Yazıcı otelde kaldığı bilgisini verdi.

Bu telefon görüşmesi sonrasında Yazıcı şüpheliye Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumartesi günü saat 11.00'de İstanbul'daki tersanede yapılacak törene nereden gideceğini araştırıp bildirmesi görevini de verdi.

Bunun üzerine şüpheli, Başbakanın yakın korumalarından Polis Memuru Sercan Karaca'yı cep telefonundan arayarak hafta sonu İstanbul Tuzla'da yapılacak askeri törene Başbakanın katılıp katılmayacağını sordu.

Semercioğlu, Sercan Karaca'nın yıllık izinde olduğunu, bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine telefonu kapatarak Başbakanlık Özel Kalemde çalışan Zafer Çubukçu'ya whatsapp üzerinden mesaj çekti. Mesajda "Hayırlı Cumalar. Yarın 11.00'de tersanedeki törene Tuzla'daki konuttan mı geçeceksiniz?" diye sordu. Zafer Çubukçu, "Öyle olur muhtemelen." şeklinde cevap verdi. Bu görüşmeler sonrasında şüpheli, Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya, Başbakanın Tuzla'daki konutundan tersanedeki törene geçeceği yönündeki bilgiyi aktardı.

Şüpheli, 15 Temmuz gecesi saat 21.30-22.00 sıralarında Başyaverlikte görevli Astsubay Başçavuş Selami Darcan'ı arayarak yine aynı birimde görevli Astsubay Üstçavuş Atahan Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bulunan Başyaverlik Binasına geçip orayı açması emrini verdi.

Bu şekilde şüpheli Semercioğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü planlayan ve uygulayan Yurtta Sulh Konseyinin üyesi eski Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından darbe teşebbüsünün en önemli unsurlarından biri olan Cumhurbaşkanına suikast için onun yerini öğrenmekle ayrıca aynı amaçla Başbakanın bulunduğu yeri öğrenmekle görevlendirildi.

Bu görevi kabul ederek, Cumhurbaşkanının ve Başbakanın bulundukları yere ilişkin telefon görüşmeleri yapan Semercioğlu, elde ettiği bilgileri suikast için oluşturulan ekibe ulaştırılmasını teminen Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya aktardı ve darbecilerle hareket etti.

- Semercioğlu'na ilişkin HTS analiz raporları

Semercioğlu'na ilişkin HTS analiz raporlarında, dosyanın şüphelilerinden Osman Koltarla ile 11 kez, Atahan Tatar ile 11 kez, Selami Darcan ile 9 kez, Anıl Aktaş ile 7 kez, Haydar Aktaş ile 4 kez, Erkan Kıvrak ile 3 kez irtibatının olduğu, yine aynı tarihlerde darbe teşebbüsünün başladığı saatlerde ve takip eden zamanlarda cep telefonunun Muhafız Alay Komutanlığı bölgesindeki yerlerde baz istasyonu sinyali verdiği tespit edildi.

-Semercioğlu'nun ifadesi

Şüpheli Semercioğlu 29 Temmuz 2016 tarihli ifadesinde, "Olaylar olup bittikten sonra ben farkında olmadan Başbakan'ın kaldığı yeri bildirmiş olduğumu anladım. Ancak benim kesinlikle bir art niyetim yoktur. Benim görevlerim arasında Başbakan'ın kalacağı yerleri öğrenmek veya başkalarına bildirmek yoktur. Ancak başyaverimiz Cumhurbaşkanı tarafından bizzat seçilen bir kişi olduğu için ve emir verdiği için öğrenip bildirdim" şeklinde savunma yaptı.

FETÖ üyesi olmadığını, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a ihanet etmediğini ileri süren Semercioğlu, "Ben Başbakan'ın kalacağı evi ona suikast amacıyla öğrenmiş ve bildirmiş değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.