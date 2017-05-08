SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Darbe gecesi Başbakan Yıldırım'ın yerini öğrenme görevi verildi
08.05.2017 19:01:21

Darbe gecesi Başbakan Yıldırım'ın yerini öğrenme görevi verildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Yarbay rütbesiyle 'kara yaver' olarak görev yapan şüpheli Semercioğlu, eski Başyaver Albay Yazıcı tarafından Ankara'da kalıp buradaki işleri takip etmekle görevlendirildi - Yazıcı, Semercioğlu'na, darbe teşebbüsü sırasında Başbakan Yıldırım'ın bulunduğu yerin öğrenilmesi görevini verdi - Bunun üzerine Semercioğlu, Başbakanlık Özel Kalemine mesa

Darbe teşebbüsü sırasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Yarbay rütbesiyle "kara yaver" olarak görev yapan Mete Semercioğlu'nun, eski Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından Ankara'da kalıp buradaki işleri takip etmekle görevlendirildiği, Yazıcı'nın, Semercioğlu'na, darbe teşebbüsü sırasında Başbakan Yıldırım'ın bulunduğu yerin öğrenilmesi görevini verdiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Cumhurbaşkanlığı başyaveri ve yaverlerin eylemleriyle ilgili ayrıntılara yer verildi.

İddianameye göre, şüphelilerden Albay Ali Yazıcı Cumhurbaşkanlığında başyaver, Yarbay Mete Semercioğlu kara yaver, Yarbay Erkan Kıvrak hava yaver, Yarbay Şafak Deliacı ise deniz yaver olarak 15 Temmuz öncesinde görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik biriminde Yarbay rütbesiyle "kara yaver" olarak görev yapan şüpheli Semercioğlu, bu göreve 2014 yılı mayıs ayında atandı ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü tarihine kadar görevine devam etti.

İddianameye göre, 14 Temmuz 2016'da saat 10.00 sıralarında Çankaya Köşkünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde Başyaver Albay Ali Yazıcı başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıya deniz yaver sıfatıyla Şafak Deliacı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, Karar Yaver Mete Semercioğlu katıldı. Jandarma Yaver Binbaşı İsmail Terzi izinde olduğu için toplantıya katılamadı.

Başyaver Albay Ali Yazıcı, bu toplantı sırasında yaverler arasında iş dağılımı yaptı. Bu iş dağılımı uyarınca Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak Antalya'ya, Deniz Yaver Yarbay Şafak Deliacı İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildi.

Başyaver Albay Ali Yazıcı, Kara Yaver Mete Semercioğlu'na ise Ankara'da kalmasını ve Ankara'daki işleri takip etmesini söyledi. Bu toplantıda, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanının bulunduğu yer öğrenilerek, Cumhurbaşkanına suikast için oluşturulan ekibe bildirilmesi, ayrıca Başbakanın bulunduğu yerin öğrenilmesi konusunda karar alındı. Böylece Cumhurbaşkanı ve Başbakanın darbe teşebbüsünün başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmek üzere her biri görev aldı.

Mete Semercioğlu, 15 Temmuz'da eski Başyaver Albay Ali Yazıcı ile onun odasında tekrar görüştü. Bu görüşme sırasında Yazıcı, şüpheli Semercioğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te hangi Grand Yazıcı otelde kaldığını sordu. Yazıcı, Semercioğlu yanındayken, o sırada Antalya'da bulunan Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak'ı cep telefonundan arayarak aynı soruyu ona da yöneltti. Eski Havacı Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, telefonda Başyaver Yazıcı'ya, Cumhurbaşkanının Turban Grand Yazıcı otelde kaldığı bilgisini verdi.

Bu telefon görüşmesi sonrasında Yazıcı şüpheliye Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumartesi günü saat 11.00'de İstanbul'daki tersanede yapılacak törene nereden gideceğini araştırıp bildirmesi görevini de verdi.

Bunun üzerine şüpheli, Başbakanın yakın korumalarından Polis Memuru Sercan Karaca'yı cep telefonundan arayarak hafta sonu İstanbul Tuzla'da yapılacak askeri törene Başbakanın katılıp katılmayacağını sordu.

Semercioğlu, Sercan Karaca'nın yıllık izinde olduğunu, bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine telefonu kapatarak Başbakanlık Özel Kalemde çalışan Zafer Çubukçu'ya whatsapp üzerinden mesaj çekti. Mesajda "Hayırlı Cumalar. Yarın 11.00'de tersanedeki törene Tuzla'daki konuttan mı geçeceksiniz?" diye sordu. Zafer Çubukçu, "Öyle olur muhtemelen." şeklinde cevap verdi. Bu görüşmeler sonrasında şüpheli, Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya, Başbakanın Tuzla'daki konutundan tersanedeki törene geçeceği yönündeki bilgiyi aktardı.

Şüpheli, 15 Temmuz gecesi saat 21.30-22.00 sıralarında Başyaverlikte görevli Astsubay Başçavuş Selami Darcan'ı arayarak yine aynı birimde görevli Astsubay Üstçavuş Atahan Tatar'la Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında bulunan Başyaverlik Binasına geçip orayı açması emrini verdi.

Bu şekilde şüpheli Semercioğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü planlayan ve uygulayan Yurtta Sulh Konseyinin üyesi eski Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından darbe teşebbüsünün en önemli unsurlarından biri olan Cumhurbaşkanına suikast için onun yerini öğrenmekle ayrıca aynı amaçla Başbakanın bulunduğu yeri öğrenmekle görevlendirildi.

Bu görevi kabul ederek, Cumhurbaşkanının ve Başbakanın bulundukları yere ilişkin telefon görüşmeleri yapan Semercioğlu, elde ettiği bilgileri suikast için oluşturulan ekibe ulaştırılmasını teminen Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya aktardı ve darbecilerle hareket etti.

- Semercioğlu'na ilişkin HTS analiz raporları

Semercioğlu'na ilişkin HTS analiz raporlarında, dosyanın şüphelilerinden Osman Koltarla ile 11 kez, Atahan Tatar ile 11 kez, Selami Darcan ile 9 kez, Anıl Aktaş ile 7 kez, Haydar Aktaş ile 4 kez, Erkan Kıvrak ile 3 kez irtibatının olduğu, yine aynı tarihlerde darbe teşebbüsünün başladığı saatlerde ve takip eden zamanlarda cep telefonunun Muhafız Alay Komutanlığı bölgesindeki yerlerde baz istasyonu sinyali verdiği tespit edildi.

-Semercioğlu'nun ifadesi

Şüpheli Semercioğlu 29 Temmuz 2016 tarihli ifadesinde, "Olaylar olup bittikten sonra ben farkında olmadan Başbakan'ın kaldığı yeri bildirmiş olduğumu anladım. Ancak benim kesinlikle bir art niyetim yoktur. Benim görevlerim arasında Başbakan'ın kalacağı yerleri öğrenmek veya başkalarına bildirmek yoktur. Ancak başyaverimiz Cumhurbaşkanı tarafından bizzat seçilen bir kişi olduğu için ve emir verdiği için öğrenip bildirdim" şeklinde savunma yaptı.

FETÖ üyesi olmadığını, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a ihanet etmediğini ileri süren Semercioğlu, "Ben Başbakan'ın kalacağı evi ona suikast amacıyla öğrenmiş ve bildirmiş değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.


    YORUM YAZ
Silopi’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Silopi’de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Silopi'de PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
08.05.2017 20:32:09
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun iç kesimlerinde 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısında bulundu.
08.05.2017 20:07:27
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
Bursa Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk siyah-beyazlı taraftarların alınması kararlaştırıldı.
08.05.2017 19:49:19
Akdeniz’de 113 göçmen kayboldu
Akdeniz’de 113 göçmen kayboldu
Libya'dan Avrupa'ya gitmek için yola çıkan 113 göçmenin, bulundukları botun alabora olmasıyla Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi.
08.05.2017 19:18:50
Siirt’te geçici özel güvenlik bölgelerinin süresi uzatıldı
Siirt’te geçici özel güvenlik bölgelerinin süresi uzatıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün süreyle uzatıldı.
08.05.2017 19:13:13
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
08.05.2017 18:55:03
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı.
08.05.2017 18:52:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
Ramazan ayı sonunda YPG'ye 'bir gece ansızın' gidilebilir...
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
CHP'li Özgür Özel 'ortak aday' dedi
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
'FETÖ'cüler askeri disiplini yıkmak için sivil dolaşırlardı'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit etti! 'Mekke ve Medine...'
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti'den HDP kararı
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Ak Partili eski vekil FETÖ'den gözaltında!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Selin Sayek Böke'nin istifa süreci 'küfürlü kavga' ile başladı!
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'
'CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı'
Netanyahu, Hamas'ın 'yeni siyaset belgesini' yırttı ve çöpe attı!
Netanyahu, Hamas'ın 'yeni siyaset belgesini' yırttı ve çöpe attı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları