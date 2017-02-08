08.02.2017 15:17:32

DAP Personeline 'Afet Eğitimi' verildi

DAP İdaresi personeline Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince 'Afet Eğitimi' verildi.

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DAP İdaresi personeline Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince 'Afet Eğitimi' verildi.Afetlere karşı bilinçli ve dirençli toplum oluşturmak amacıyla, DAP İdaresi Konferans Salonu'nda, 7 Şubat tarihinde verilen eğitime, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, DAP İdaresi personeliyle birlikte TÜİK personeli de katıldı.Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak verilen eğitimde; afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında yapılması gerekenler katılımcılara anlatıldı. Bunun yanı sıra, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar ve tahliye konularında bilgilendirme yapıldı.Personele verilen eğitimin ardından ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.