09.02.2017 14:16:27

DAP İdaresi ve TÜİK personeline 'Yangın ve Yangına Müdahale' eğitimi verildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaygına karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla DAP İdaresi ve TÜİK personeline eğitim verdi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaygına karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla DAP İdaresi ve TÜİK personeline eğitim verdi.DAP İdaresi Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğünün talebi doğrultusunda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından verilen eğitime, Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdür Vekili Cengiz Çemen, DAP İdaresi ve TÜİK personeli katıldı.DAP İdaresi konferans salonunda verilen eğitimde, yangın ve yanma konusu işlendi ve yangın çıkmaması için alınması gereken tedbirler hakkında personel teorik olarak bilgilendirildi.Her iki kurumun personellerine yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması gibi konularda bilgi aktaran itfaiyeciler, teorik eğitim sonrası, uygulamalı eğitime geçtiler. Yangın alarmıyla birlikte binayı hızlı bir şekilde boşaltan ve güvenli alanda toplanan DAP ve TÜİK personeli yaygın tüpü kullanma, yangın söndürme, olası bir yangında nasıl davranılması gerektiği konularında uygulamalı eğitim aldı ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği LPG'yle çıkarılan yangın ise personeller tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldü.Yangına karşı bireysel bilincin geliştirilmesi için verilen eğitimde, ayrıca katılımcılara ayrıca bilgilendirici afiş ve broşürler de dağıtıldı.