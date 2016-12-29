29.12.2016 13:45:36

Danimarka'dan charter müjdesi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) 2017 sezonu için Danimarka'nın üç ayrı şehrinden direkt uçak seferleri konulduğunu bildirdi.

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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) 2017 sezonu için Danimarka'nın üç ayrı şehrinden direkt uçak seferleri konulduğunu bildirdi.Sunweb şirketinin Billund, Kastrup ve Aalborg şehirlerinden düzenleyeceği charter uçuşlarının henüz takviminin belirlenmediğini söyleyen ALTAV VE ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bu çok sevindirici bir haber. Yaşadığımız olumsuzluklar içinde böyle güzel bir haberin gelmesi Alanya turizmcilerini oldukça sevindirdi. Umarım bu tip haberler ülkemizin geneline yayılır ve turizm eski günlerine geri döner" dedi. Danimarkalıların Alanya'yı mülk satın alarak da tercih ettiğini söyleyen Dahaoğlu, "Bu gelişme sadece turizmcileri değil, Alanya'dan mülk satın alan 4 bin 200 civarındaki Danimarkalıyı, esnafı, emlak ve inşaat sektörünü de yakından ilgilendiriyor" diye konuştu.