09.05.2017 19:47:32

Danimarka'daki DEAŞ ile mücadele toplantısı

ABD Savunma Bakanı Mattis:- 'NATO müttefikimiz Türkler ile askeri ve diplomatik alanda çok yararlı görüşmelerimiz oldu. Birbirine destek olan NATO müttefiki olmamıza rağmen, sorun ya da izlenecek yol konusunda aynı kesinlikteki yargılarla yürüyeceğimiz anlamına gelmiyor'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO müttefiki Türkiye ile askeri ve diplomatik alanda çok yararlı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleşen DEAŞ ile mücadele toplantısına katılan Mattis, konferansın ardından Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda terör örgütü DEAŞ'a karşı atılacak adımları ele aldıklarını bildiren Mattis, DEAŞ'ın elinde bulundurduğu bölgeleri kaybetmeye devam ettiğini kaydetti.

DEAŞ'a karşı savaşın kazanılması durumunda, koalisyonu bekleyen sonraki zorlu adımın terör örgütünden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasının olacağını belirten Mattis, "Savaş meydanının insanı bir boyutu da var. Siviller DEAŞ'a karşı savaşın tam ortasında yaşamak zorunda." dedi.

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, DEAŞ'a karşı savaşta omuz omuza hareket ettiklerini ifade ederek, "Doğru yoldayız. DEAŞ'ı yeneceğiz ama sabırlı olmamız gerek. Bu iş zaman alacak." diye konuştu.

Mattis, daha sonra Türkiye ile ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz Türkler ile askeri ve diplomatik alanda çok yararlı görüşmelerimiz oldu. Birbirine destek olan NATO müttefiki olmamıza rağmen, sorun ya da izlenecek yol konusunda aynı kesinlikteki yargılarla yürüyeceğimiz anlamına gelmiyor."

- "Çok şanssız bir görüş ayrılığı"

Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Danimarka Savunma Bakanı Frederiksen de, Türkiye ile ABD arasındaki görüş farklılığına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Biz çok şansız bir görüş ayrılığı olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Bizim için önemli olan sonuç. Bizim odaklandığımız nokta DEAŞ'ın yok edilmesi ve Rakka'yı kurtarmak. Asıl mesele bu. Önemli olan bu iş için var olan ve yapabilecek güçlerin operasyonda yer alması."

Mattis, daha sonra Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen'i başbakanlık çalışma ofisinde ziyaret etti. Rasmussen ile Mattis'in DEAŞ'a karşı yapılacak operasyonu konuştuğu açıklandı.

Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basat Öztürk'ün temsil ettiği bildirildi.