19.02.2017 21:28:19

Danimarka’da ırkçılık karşıtı protesto

Danimarka’da başkent Kopenhag’ın batısında yer alan Bröndby Strand semti sakinleri, göçmenleri hedef alan el ilanlarını protesto etti.

Danimarka'da başkent Kopenhag'ın batısında yer alan Bröndby Strand semti sakinleri, bölgede göçmenlerin posta kutularına dağıtılan ırkçı içerikli broşürleri ve parlamentoda kabul edilen Batılı kökenlere sahip olmayanların Danimarkalı olarak görülmeyeceği önergesine karşı gösteri yaptı.

Bröndby Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve ülkede göçmen nüfusun etnik Danimarkalı nüfustan fazla olduğu 2 bölgeden birisi olarak gösterilen Bröndby Strand'da, ‘Hepimiz birbiriyle eşit Danlarız' sloganıyla gerçekleştirilen protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı.

Semt merkezindeki kültür merkezi önünde toplanan semt sakinlerine Bröndby Belediye Başkanı Kent Max Magelund ve yerel politikacılar da destek verdi.

Gösterinin sonunda Outlandish müzik grubundan İsam B (İsam Bachiri) sahne alırken, gösteriye Danimarka medyası da yoğun da ilgi gösterdi.

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