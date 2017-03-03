03.03.2017 15:27:34

Dalyan yine carettalarla yüzüyor

Ortaca'nın Dalyan mahallesinde geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen, 'Carettalarla Yüzüyoruz' temalı, açık su yüzme yarışının bu yıl ikincisi 30 Nisan'da yapılacak.

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Ortaca'nın Dalyan mahallesinde geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen, "Carettalarla Yüzüyoruz" temalı, açık su yüzme yarışının bu yıl ikincisi 30 Nisan'da yapılacak.Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu başkanı Sezgin Yiğit, yaptığı açıklamada, düzenledikleri organizasyonlarla Dalyan ve bölgesini tanıtmayı, işletmecilerin turizmden hak ettikleri geliri sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Yiğit, "Değerli, turizm işletmecilerimiz, 28-29-30 Nisan 2017 tarihleri arasında, Derneğimiz tarafından dünyaca ünlü İztuzu plajında "Carettalarla Yüzüyoruz" temalı, açık su yüzme yarışı organize ediyoruz. Ortaca Kaymakamımız Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik'in destekleri ve önerileriyle tüm izinler derneğimiz tarafından alınmıştır. Bu ve ileride yapacağımız "Dalyan Tanıtım" amaçlı organizasyonlarda, katkı sağlayacak tüm Dalyan dostlarına şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.Etkinlikler bölgeye renk katıyorTurizm sezonunun başlayacağı ilk günlerde bu tür organizasyonların önemine değinen Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu başkanı Sezgin Yiğit, "Geçtiğimiz yıl yapılan yüzme organizasyonu ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kefal balığı festivalinde görülen yoğun ilgi üzerine, bu organizasyonun da yeterli ilgi göreceğini düşünüyoruz. Bu sebeple, 28-29-30 Nisan 2017 tarihleri arasında, Dalyan tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüğümüz, konaklama ve tur organizasyonları gibi konularda birlik içeresinde olabilmemiz için tüm Dalyan turizm işletmecilerini aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.