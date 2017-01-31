31.01.2017 14:58:42

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği EMİTT'te bölge tanıtımına katıldı

Bu yıl 21.'si gerçekleşen ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı Turizm Fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) çok sayıda ülkenin katılımı ile 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.

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Bu yıl 21.'si gerçekleşen ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı Turizm Fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) çok sayıda ülkenin katılımı ile 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Turizmci Ali Mürşit Yağmur EMİTT turizm fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ortaca, Dalaman Belediyeleri, DOKTOB ve Derneğimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu standa, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği olarak yer aldık. 2017 etkinlik takvimimiz için verimli görüşmelerin yaşanması, Dalyan adına bizleri umutlandırdı. İlk olarak; Şubat ayı içerisinde, son günlerde ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, eğlenceli vakit geçirmek adına, Ortaca Belediyesi ile planladığımız " Dalyan Kefal Balığı Festivali" nin ilgi görmesi sevindiriciydi. Bu etkinliğin, bir nebze de olsa kış aylarında sakin geçen Dalyan turizmine hareket getireceğine inanıyoruz.Yine bu fuarda, ekonomik yollarla hafta sonu bölgemize ulaşmak isteyen misafirlerimize; bir süredir devam eden Anadolujet Havayolları ve YDA Dalaman Havalimanı işbirliğinde gerçekleşen Dalaman weekend projesinin tanıtımına, Dalyan gençlik festivalinin gerçekleşmesi için çalışmalara, yüzme, bisiklet, triatlon, koşu yarışlarının ön tanıtımlarına büyük önem verdik. Ve yine yaptığımız görüşmeler neticesinde, Anadolu Jet 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Dalaman uçuşlarının başlayacağını bildirdi. İş birliği içerisinde olduğumuz; İstanbul Çin Konsolosluğunun organizasyonlarını yapan şirket ve turizmden sorumlu İstanbul Vali yardımcı İsmail Gültekin aracılığı ile, Başkanımız Hasan Karaçelik öncülüğünde derneğimiz adına kendilerini Dalyan'da ağırlama davetimizi ilettik. Konsoloslarımızı yakın zamanda bölgemize bekliyoruz. Yine Dalaman weekend projesi kapsamında Fenerbahçe spor kulübü ile ilerleyen günlerde tanıtım protokolü imzalanacak' dedi.