28.02.2017 00:28:44

Dallas Fed Başkanı Kaplan:

'Piyasalarda neler olduğundan haberdar olmak isterim ancak buna fazla anlam yüklemeyi ya da aşırı tepki vermeyi istemem. Piyasaların faiz artışına verdikleri olasılık hızla değişebilir'- 'Enflasyon açısından faiz eğrisinin gerisinde kalmaya karşı önlem almalıyız'

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bankanın kademeli faiz artışına, piyasa beklentilerine aşırı tepki vermeden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaplan, Oklahoma eyaletinin Norman kentinde düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in bir sonraki faiz artışına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bankanın para politikasının belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy hakkı bulunan Kaplan, "Piyasalarda neler olduğundan haberdar olmak isterim ancak buna fazla anlam yüklemeyi ya da aşırı tepki vermeyi istemem. Piyasaların faiz artışına verdikleri olasılık hızla değişebilir." diye konuştu.

Kaplan, ayrıca, faiz artışı için geç kalmaktansa erken davranmayı yeğlediğini vurgulayarak, "Enflasyon açısından faiz eğrisinin gerisinde kalmaya karşı önlem almalıyız." dedi.

Piyasaların, FOMC'nin 14-15 Mart toplantısında faiz artırma kararı almalarına yönelik beklentisi, Kaplan'ın açıklamaları sonrasında yüzde 30'lardan yüzde 50'lere doğru yükseldi.

Analistler, yatırımcıların başta Janet Yellen olmak üzere Fed yetkililerinin hafta boyunca sürecek açıklamalarını yakından izleyeceğini kaydediyor.