14.07.2017 12:21:02

Dalgıçlar İznik Gölü'nde Türk Bayrağı açtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle dalgıçlar tarafından İznik Gölü'nün ortasında dev bir Türk bayrağı açıldı.

Orhangazi Belediyesi, 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bir feribot gezisi düzenledi.



Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anıp Türk Milleti'nin bu kahramanlığını hatırladıklarını belirterek, "3 gün öncesinden başlatılan etkinliklerimizin bugün farklı bir bölümündeyiz. İlçemizdeki şehit ailelerimiz, gazilerimiz, muhtarlarımız ve ilçe protokolümüzle birlikte Akşemsettin Feribotu ile yola çıkıyoruz. Orada İznik Belediye başkanımız ve İznik protokolümüz tarafından karşılanacağız. Buradaki amaç, o gün 15 Temmuz gecesi bütün ülkedeki, Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine, bayrağına sahip çıkma duygusunun bugün de hala var olduğunu, bütün kurumlarımızın, vatandaşlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın hala o ruhla canlı durduklarının bir temsili olsun istiyoruz. Orada bu duruşu hala sergilediğimizi ve hala var olduğumuzu sergilemek istiyoruz" dedi.



Çağlayan, hedeflerinin 15 Temmuz ruhunu her zaman zinde tutmak, hafızalarda taze tutmak niyetinde olduklarını ve bu ruhu asla unutturmayacaklarını belirterek açıklamasını tamamladı.



DALGIÇLARDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ



Feribot gezisinin Orhangazi sahilinden İznik sahiline doğru başlamasından yaklaşık 3 kilometre gölün açıklarında Orhangazi Belediyesi ve Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Kulübü dalgıçları Türk Bayrağı ile birlikte gölün derinliklerine daldılar. Dalgıçların Türk Bayrağı ile birlikte su yüzüne çıkmaları ve ortaya çıkan görsel şölen feribot gezisine katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.