29.12.2016 13:48:28

Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi polis kurtardı

Antalya'da arkadaşlarıyla yüzmek için dalgalı denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya'da arkadaşlarıyla yüzmek için dalgalı denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz polisi kurtardı.Olay saat 12.00 sırasında, Konyaaltı Beach Park'ta meydana geldi. Yaz kış denize giren ve hepsi 50 yaş üstünde oldukları için kendilerine "50 Plus" adı veren grup öğle saatlerinde yüzmek için deniz kenarına geldi. Grup üyelerinden denize giren Mehmet Uçan ve Mehmet Fıçı dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Fıçı, arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkarken, Uçan ise bir süre yüzdükten sonra bir dubaya tutunarak beklemeye başladı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi, botla bölgeye hareket etti. Polis botuna alınan ve Kaleiçi Yatlimanı'na getirilen 68 yaşındaki Mehmet Uçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Coşkun Şentürk, her gün Konyaaltı Sahili'ne yüzmek için geldiklerini söyleyerek, " Dalgalı olmasına rağmen bazı arkadaşlarımız denize girdi. Denize girdikten bir süre sonra dalgalar yükseldiği için iki arkadaşımız dışarı çıkamadı. Arkadaşımızın birini can simidi atarak kıyıya çıkarttık. Ancak diğer arkadaşımızı çıkartmakta başarılı olamayınca polise haber verdik" diye konuştu.