09.05.2017 16:00:53

Dalaman Havalimanı Nisan ayında 160 bin 688 yolcuya hizmet verdi

Dalaman Havalimanında Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 87 bin 882, dış hat yolcu trafiği 72 bin 806 olmak üzere toplamda 160 bin 688 oldu.

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Dalaman Havalimanında Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 87 bin 882, dış hat yolcu trafiği 72 bin 806 olmak üzere toplamda 160 bin 688 oldu.2017 Yılı Nisan ayında Dalaman Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 787, dış hat uçak trafiği 515 olmak üzere toplamda 1 bin 302 oldu. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 1 bin 546 ton olarak gerçekleşti. 2017 Yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine göre; Dalaman Havalimanından 328 bin 006 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 972'ye, yük trafiği ise 2 bin 857 tona ulaştı.