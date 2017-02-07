07.02.2017 22:54:17

Dalaman emniyetinden uyarı

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce günübirlik kiralanan evlerle ilgili yapılan tedbirler konusunda bilgilendirdi.

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Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce günübirlik kiralanan evlerle ilgili yapılan tedbirler konusunda bilgilendirdi.Muhtarlar, Emlakçılar, Site yöneticileri ve Dalaman Esnaf Odası temsilcisinin katıldığı bilgilendirme toplantısı Dalaman İlçe Emniyet binasında yapıldı. Konuyla ilgili bilgilendirmeyi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Güneş yaptı.Güneş, "Yapılan bu değişiklikler terör olayları ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak uygulamaya geçilmiştir. 1 günlüğüne bile apart, otel vb. yerleri kiralayan kişiler ve çalışmak için gelen kişiler 1774 nolu kanun gereğince Emniyete bildirmeleri zorunludur"Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamyıda okuyan Güneş ; "Olağanüstü hal kapsamında kimlik bildirme kanununda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır"Para cezası gelecek"Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin Türk Lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 2 bin 802 işletme tespit edilmiş, 1020'si kayıt altına alınmış, 214 tesis kapatılmış, 327 tesise 476.485 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmaları gerekmektedir"dedi.Güneş, Resmi Gazetede yayınlanan 1774 nolu kanun gereği vatandaşların bu konuda tedbirlerini almaları gerektiğini hatırlattı.