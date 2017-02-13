14.02.2017 00:08:05

Dalaman Cumhuriyet Kupası başladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından organize edilen 'Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvası' Milletvekilleri Av. Akın Üstündağ ve Nurettin Demir'in katılımı ile yapılan törenle başladı.

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvası" Milletvekilleri Av. Akın Üstündağ ve Nurettin Demir'in katılımı ile yapılan törenle başladı.Törene, Milletvekillerinin yanı sıra CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali İnan ve çok sayıda davetli katıldı.CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ, Dalaman halkının birlik bütünlük içerisinde sosyal ve sportif faaliyetler içerisinde olmasını sevindirici bulduğunu dile getirdi.Gençlerden, sporun yanı sıra referandumda da beklenti içinde olduklarını ifade eden Milletvekili Üstündağ, "sadece futbol sahasında değil, toplumsal sahada, siyasal sahada etkin olmaları geleceklerine sahip çıkmaları son derece önemli." ifadelerini kullandı.CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'de sporun önemine değinerek, "her yaştan insan bedensel sağlığı için mutlaka spor yapmalı, herkesin günde 10 bin adımla sağlıklı yaşama çalışması gerekiyor. Bu turnuvanın da birlik ve beraberlik içinde dostça tamamlanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner ise kardeşçe ve centilmence bir turnuva olmasını dilediğini belirtti.25 takımın katıldığı 4 gruptan oluşan turnuvanın kazananı 2 ay sürecek maçların ardından belli olacak.