29.12.2016 10:39:50

DAKA'ya 250 milyonluk yatırım talebi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, 'Cazibe merkezleri programı ile ilgili resmi olarak duyuru yapılmamış olmasına rağmen şu ana kadar 250 milyonluk bir ön yatırım talebi ajansımıza ulaştı' dedi.

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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, "Cazibe merkezleri programı ile ilgili resmi olarak duyuru yapılmamış olmasına rağmen şu ana kadar 250 milyonluk bir ön yatırım talebi ajansımıza ulaştı" dedi.İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Demirci, önümüzdeki dönemde bu rakamların 2 milyarı bulabileceğini belirterek, "2016 yılı sonunda bölgemiz için önemli olan bir program da cazibe merkezleri uygulamasıdır. 23 ili kapsayan ve Van'ın da 5 merkezden biri olduğu cazibe merkezi uygulamasında nihai aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Programa son şekli veriliyor. Ancak, resmi olarak duyurulmamış olmasına rağmen ön talep formları ajansımıza gelmeye başlamış olup, sadece Van'da 250 milyonluk bir yatırım talebine daha şimdiden ulaşmış bulunmaktayız. Bu anlamda ciddi bir talep olduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de bu rakamların en az 2 milyarı bulacağını ve gerek ilimiz, gerekse de bölgemiz açısından ciddi bir yatırım çekeceğini söyleyebilirim. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu program uygulanacak. Bu da bölgenin istihdam ve kalkınma sorununa çok ciddi bir katkı sunacaktır" diye konuştu."Darbe kalkışması bizleri de olumsuz yönde etkiledi"15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe kalkışmasının tüm Türkiye'de olduğu gibi DAKA'yı da olumsuz yönde etkilediğini aktaran Demirci, "15 Temmuz'daki alçak bir darbe girişimi maalesef bütün Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Çok şükür ki ülke olarak bu badireleri büyük ölçüde atlattık. Daha iyi bir geleceğe doğru yol alıyoruz. Ajans olarak da Türkiye'den bağımsız bir gündemimiz yok. Bu anlamda yaşanan olumsuzluklar ajansın da faaliyetlerini ciddi anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı."Tekstil Kent Projesi'nde 2017 yılında 3 bin 200 civarında istihdam bekleniyor"Tüm yaşananlara rağmen 2016 yılını kendisini yeniden yapılandırma, mevcut projeleri nihayete erdirme ve 2017 yılının programını hazırlama gibi faaliyetlerle geçirdiklerini belirten DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci, "Bu manada bizler 2016 yılını mümkün olduğunca verimli bir şekilde geçirmeye çalıştık. Van özeline baktığımızda ise desteklediğimiz Tekstil Kent Projemiz vardı. Bazı teknik aksaklıklar yaşandı. Ancak mevcut haliyle 12 tane firmamız faaliyetini sürdürüyor ve 800 civarında bir istihdam sağlanıyor. Önümüzdeki ocak ayı sonu itibarıyla bu rakam bin 200'e ulaşmış olacak. 2017 Haziran ayı itibarıyla bu rakamların yeni teşviklerin de etkisiyle bin 500'ü aşmasını, takip eden bir yıl içinde ise 3 bin-3 bin 200 civarında bir istihdamın sağlanmasını beklemekteyiz" şeklinde konuştu.