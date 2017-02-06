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DAKA personellerinin toplu iş sözleşmeleri imzalandı
06.02.2017 18:20:46

DAKA personellerinin toplu iş sözleşmeleri imzalandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yönetim kurulu üyesi olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, DAKA çalışanlarının toplu iş sözleşmesini Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanlığı yetkilileri ile karşılıklı imzaladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yönetim kurulu üyesi olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, DAKA çalışanlarının toplu iş sözleşmesini Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanlığı yetkilileri ile karşılıklı imzaladı.

DAKA yönetim kurulu üyesi olan ve DAKA personellerin toplu iş sözleşmesi için yetkilendirilen Belediye Başkanı Feyat Asya, Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek ile masaya oturdu. 3 yıl süre ile yürürlükte olacak olan sözleşme ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'deki ajans çalışanlarının iş güvenceleri sağlanmış oldu. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Asya ve Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek ve sendika üyeleri hazır bulundu.

Yapılan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "DAKA yönetim kurulu üyesi olarak aldığım yetki ile 4 ilimizde çalışan ajans personellerinin toplu iş sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme ile ajanslarda çalışan kardeşlerimizin ekonomik, sosyal durumları, iş güvenceleri ve çalışma şartları belli bir düzende olacak. 3 yıl yürürlükte olan sözleşmeyi Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek ile karşılıklı imzaladık. Bu sözleşmede emeği geçenlere teşekkür eder, faydalanacak olan kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanı Özbek de, DAKA bünyesinde çalışan personellerine toplu iş sözleşmesi kazandırdıklarını belirterek, "16 Aralık 2016 tarih ve 2016/8 nolu DAKA Yönetim Kurulu toplantısı kararı gereği sendikamız ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yapma ve imza altına alma yetkisi verilen Muş Belediye Başkanımız Sayın Feyat Asya ile karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleştirdik. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eder, çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesine karşılıklı imza atıldı.

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