07.05.2017 22:43:34

'Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum'

Emmanuel Macron, 'Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum' dedi

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Emmanuel Macron, "Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum" dedi.Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanul Macron, sonuçların açıklanmasının ardından destekçilerine seslendi. Sonuçların kendisi için büyük onur olduğunu kaydeden Macron, "En içten kalbimle teşekkür ediyorum. Avrupa ve vatandaşlar arasındaki bağları geliştirmek için çalışacağım. Görevim, iyiliği güçlendirmek ve korkuyu azalmak bizi bölmeye ve ayırmaya çalışanlarla tüm gücümle savaşacağım. Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum" dedi.