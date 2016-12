24.12.2016 17:47:01

'Daha fazla imam hatip ortaokulu ve lisesi açacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2002'de eğitime bütçeden ayrılan oranın yüzde 8 olduğunu, 2017 bütçesindeyse bu oranın yüzde 20 olduğunu söyleyerek, "Siz eğer, imam hatip liselerinden, ortaokullardan, rahatsız olduysanız, onu da söyleyeyim. Daha fazla imam hatip ortaokulu ve lisesi açacağız" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ve Ticaret Sanayi Odası (MATSO) tarafından yapı tamamlanan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) MATSO Turizm Fakültesi'nin açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve işadamları katıldı.Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, hizmette yarışın önemli olduğunu ifade ederek, Alanya ve Manavgat'ın eğitime yatırım alanında yarış içinde olmaları gerektiğini belirtti.Türkiye'nin zorlu sürecinde dahi hep birlikte eğitime önem verdiğine değinen Çavuşoğlu, "Dün Antalya'da Sümer Ezgü Sanat Merkezi'nin açılışını yaptık. Bugün turizm fakültesini açıyoruz. Antalya ve ilçelerinde açılmaya hazır çok sayıda okul var. Hepsi çeşit çeşit değişik dallarda. Deniz Baykal'a çok teşekkür ediyoruz. Eğitime önem vermek lazım dedi. Ben kendisinin her zaman tecrübelerinden faydalanıyorum. Dostluğumuz büyüğümüzdür, saygımız var. Buradaki mesajlarını ben aldım. Ama Deniz Baykal çok da güzel özeleştiri yaptı. Umarın kendi partisinin genel başkanı da bu özeleştiriyi duymuştur, mesajı almıştır. Dolayısıyla gerçekten ülkede birlik beraberlik içinde eğitime önem vermek, yatırım yapmak lazım" diye konuştu.EĞİTİMİN ÖNEMİGelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için eğitime çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Tıpkı bizim yaptığımızı gibi Sayın Baykal. 15 senedir yaptığımız gibi. 2002 yılında eğitime ayrılan miktar 11 milyar TL'ydi. 2017 bütçesinde eğitme yarılan miktar 122 milyar TL. Kafanızdan geçeni ben okuyorum, oran ne, yüzde ne, onu diyeceksiniz. 2002'de eğitime bütçeden ayırılan oran yüzde 8'di, 2017 bütçesinde bu oran yüzde 20. Aradaki fark bu. Dolayısıyla önce gerçekleri söyleyelim ama daha fazla ihtiyaç var dersek ona katılırım. Evet daha fazla ihtiyaç var. Ayrıca herkes için herkesin ihtiyacına göre okullar açılmasından rahatsız olmamak lazım. Herkes çocuğunu istediği okula gönderebilmelidir. Aynısı lise ve ortaokul için de geçerli. Türkiye'de hiç olmayan değişik dallarda okular açıyoruz. Sosyal bilimler fakültesi var. Denizcilik lisesi, sosyal bilimler, spor lisesi açıldı. İlçelerde fen lisesi kurulamıyordu şimdi ilçelerde fen lisesi var. Ama siz eğer, imam hatip liselerinden, ortaokullardan, rahatsız olduysanız, onu da söyleyeyim. Daha fazla imam hatip ortaokulu ve lisesi açacağız" dedi."TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"Bunun eğitimde çarpıklık olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Dinde de çarpıklık değildir. Türkiye laik bir ülkedir. Eski zihniyetteki laiklik değildir. Herkesin özgürlüğünü ve inanç özgürlüğünü yaşadığı bir ülkedir. Özgürlük sadece bir gruba olmaz. Herkes özgürce istediği kıyafette istediği okula girebilmelidir. İşte bizim Türkiye'de yapmak istediğimiz budur. Bu çarpıklık değildir. Ama mezhepçilik, ayrımcılık ve özellikle teröre destek verme konusunda partiniz için yaptığınız özeleştiriye ben de katılıyorum. Size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.Bugün Türkiye'de 190'dan fazla üniversite olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu üniversitelerin 3'te ikisi devlet üniversiteleridir. Üniversiteye sahip olmayan ilimizi yoktur. Baykal'a teşekkür ediyorum. Her okul eğitim kalitesini yükseltir. Bu 103 devlet üniversitesini 200'e çıkaralım. Devletin yaptığı kadar sınıfı, okulu hayırsever iş dünyamızda yapıyor. Türkiye'nin geliri var. Okul yap verginden düşelim diyoruz. 350 bin Suriyeli çocuğa da eğitim veriyoruz. Geride kalan 500 bin çocuğa da eğitim verebilsek. Onlar Suriye'nin geleceği" ifadelerine yer verdi.Zor günlerden geçildiğine değinen Çavuşoğlu, "Terör bir taraftan, içeride ve dışarıda yapılmaya çalışanlar. FETÖ başta olmak üzere tüm örgütler. Bunların farkındayız. Ne yapmaya çalıştıklarının farkındayız. Ama bu zamanda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe da fazla önem vermemiz lazım. Türkiye büyüdükçe, ülkemizi büyüttükçe düşmanları da artıyor. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Bu zor dönemlerde büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Üçüncü köprü, Avrasya Köprüsü, israf değildir. Kanal İstanbul'u da açacağız. Türkiye'nin her yerinde gaz depolama istasyonları kuruyoruz. Büyük projelere önem verirken, eğitime de önem veriyoruz" dedi.Her türlü belediyeye ayrım yapmadan destek verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, sanayici ve turizmcilere yönelik kredi desteklerinin olduğunu kaydetti.Akseki'ye duble yol yapımı için projenin hazır olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Manavgat'a 4 köprülü kavşağın da kısa sürede yapılacağını ifade etti.Manavgat'a bir özel bir de devlet üniversitesinin yapılması gerektiğini işaret eden Çavuşoğlu, tarım ve turizm alanında da ilçeye desteklerinin devam ettiğini belirtti.HİSARCIKLIOĞLU: MANAVGAT TEK BAŞINA ANTALYA'YA GELEN TURİSTİN 3'TE 1'İNİ AĞIRLIYORTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, bir şehrin ekonomisi ileriye gitmişse o şehrin valisi belediye başkanı siyasileri bir ve beraberse o şehirde bereketin olduğunu vurguladı.Manavgat'ın 250 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en çok yatağa sahip olan bölgesi olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Manavgat tek başına Antalya'ya gelen turistin 3'te birini ağırlıyor. Yılda 5 milyar dolar katma değer sağlıyor. Yani Manavgat Türkiye'nin cari açığını 5 milyar dolar azaltıyor. Bu işin okulu da yapılacaksa önce burada olmalıdır. Sırada üniversite var. Evelallah MATSO tüm işlerin altından kalkacaktır. MATSO ilçeye ilk fakülteyi kazandırdı, üniversiteyi de kazandıracaktır. MATSO 5 yıldızlı oda haline geldi. Yönetim, her platformda MATSO'yu ön plana çıkarmak için çalıştı. Manavgat'ın altın susamını, narını, karpuzunu, muzunun ülke çapında tanıtımını yaptılar. Hiçbir emek zayi olmaz. Bir arada oldukça he türlü sorunun üstesinden gelinir" dedi.Türkiye'nin geleceğinden umutlu olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece çok daha iyisini yapacaklarını vurguladı.BAYKAL: CUMHURİYET TARİHİNİN EN IZDIRAPLI, KEDERLİ GÜNLERİNİ YAŞADIKCHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, karmaşık duygular içinde olduklarını belirterek, Cumhuriyet tarihinin en ızdıraplı, kederli günlerini yaşadıklarını kaydetti.Bunun altında dünyanın geçirdiği önemli değişimin yattığını işaret eden Baykal, "Dünyada milli devletleri ortadan kaldırmaya yönelik, süreçler, bir takım güçlerin elinde teşvik ediliyor. Milli devletlerin dağılmasını, parçalanmasını öngören projeler yürütülüyor. Kimlik siyasetini, ilke ve değer siyasetinin önüne geçirmeye yönelik çabalar var. Bunun sonucunda Orta Doğu coğrafyası büyük bir facianın içinden geçiyor. Bu Türkiye'ye ağır fatura ile yansıyor. Bu tablonun vahametine tanık olmaya başladık. Bunun bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylarla ilgili boyutları vardır. Bugün karşı karşıya kalınan acı tablonun sorumlusu çok büyük ölçüde biziz, kendimiziz. Dünyada gelişen olayların dışında, ama o şartların ötesinde bizim yanlış ve hatalarımız, tabloyu doğru okuyamamamız, yanlış teşhis ve özlemler peşinde koşmamız, bugün bu acı manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kayıplarımız hepimizin ortak kaybıdır. Bu çıkmazdan kurtulmaya gayret edeceğiz. Türkiye için acı bir dönem" diye konuştu."TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE ÇAĞINDAKİ NÜFUSUMUZUN SADECE YÜZDE 11'İ ÜNİVERSİTEDE OKUYOR"Türkiye'de 200'e yakın üniversite olduğunu dile getiren Baykal, "Üniversiteye ne ihtiyaç diyenler olabilir. Olay öyle değil. Türkiye'de üniversite çağındaki nüfusumuzun sadece yüzde 11'i üniversitede okuyor. Her yıl üniversite kapısına 2.5 milyona yakın öğrencimiz geliyor. Bunun sadece 600 binini üniversite eğitimine kavuşturabiliyoruz. Bu tablo bizi dünyadaki özellikle ileri ülkelerdeki rakamla karşılaştırıldığı zaman nüfusun gençlerimizin çok azını okutabildiğini görüyoruz. Yüzde 30'unun üzerindeki bir kısmını bütün dünyada okutuyor, biz bunun ancak 3'te birini okutabiliyoruz. Günümüzde yarış, silahla, askeri yöntemle, ekonomi ile olmuyor, başarının anahtarı oluşturan temel unsur eğimdir. Dünyada bir eğitim yarışması yaşıyoruz. Son dönemde dünyada etkin olan ülkelerde Japonya, Kore, Hindistan ve Çin bütün bunların yükselişinin altında eğitim hamlesi yatıyor. Önce eğitim önce bilgi. Dünyadaki yarış bilgi yarışıdır, para yarışının ötesinde. Eğitime yeterince para harcamıyoruz. 100 kadar devlet üniversitesi var. Bu üniversitelere devletin ayırabildiği kaynak, Amerika'daki bir tek üniversitenin o üniversite için ayırdığı kaynağın altındadır. Lükse, hava basmaya, para ayırırken, uzak doğunun bu müthiş hamlesinin karşısında eğitimin ilgisiz davranmaya hakkımız yok" dedi."Dünyadan koptuğumuz alan eğitimdir" diyen Baykal, "Eğitimi okul öncesinden başlayarak üniversite sonrasına kadar düşünmek lazım. Türkiye'nin çıkışı buradadır. Türkiye eğitimle dünyadaki hak ettiği yeri alacaktır. Doğru güçlü ve yaygın eğitim en temel ihtiyacımızdır. Eğitimin içeriği önemli. Eğiteceğiz de ne eğiteceğiz. Daha din siyaset ilişkisini kafasında çözememiş, siyaset tarikat bağlantılarının içinden nemalanmaya çalışan,eğitimini güvenlik güçlerini, hatta silahlı kuvvetlerini bu zihniyete emanet etmiş bir eğimi kastetmediğimi çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin doğru eğitime ihtiyacı var. Kendisini bu sarmaldan kurtarmış yeni gençleri yetiştirmeye ihtiyacımız var. Zihni berrak gençleri yetiştirmeliyiz. Türkiye'nin bütün kurumları kendisinden beklenen hizmeti en iyi şekilde verebilir. Yoksa bu kargaşanın altında kalmaya devam edersek siyaset ve yanlış anlaşılmış yorumlanmış çarpık bir din anlayışıyla siyaset kucaklaşması için genç yetiştirmeye,polisi asker yetiştirmeye, devleti o zihniyetle yönetmeye devam edersek, kendi sorunlarımızın çözümüne değil, haketmediğimiz sorunlara yöneliriz diye kaygı duyuyorum. Ülkemizin temeli sağlam kurulmuştur. Türkiye'de etnik kimlik, mezhep, inanç ayrımına dayalı bir siyaset olmamalıdır. Herkes eşittir. Mezhebi inancı ne olursa olsun herkes eşittir. Kimse bu lafların arkasından küçük siyaset yapmamalıdır. Mayamızda bu var. Ama bunu bozduğumuz zaman geleceğimiz noktayı acı olarak gördük. Kendimizi kurtaralım bundan. Bilim teknolojiye ,tüm ahlak vatanseverlik hepsi tamam ama kimlik mezhep inanç kavgası bizi kendi içimizde birimize düşürür. Dünyada heketmediğimiz sıkıntılara düşürür" diye konuştu.Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, son yıllarda TOBB'un ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında yatırımlar yaptığını kaydetti.MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, fakülte binasını 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle 10 gün içinde ise hem öğrenci hem akademik kadronun tamamlandığını kaydetti.10 yılda 25 bin öğrencinin ilçeye getirilmesi gibi bir hedeflerinin olduğunun altını çizen Boztaş, üniversite açılması için destek beklediklerini vurguladı.AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ'nün 69 bin öğrenciye eğitim öğretim veren ülkenin köklü üniversitelerinden biri olduğunu aktardı.MATSO Turizm Fakültesinin, gastronomi ve mutfak sanatlarında 100 öğrenci ile eğitimine devam ettiğine değinen Prof.Dr. Ünal, gelecek yıl turizm rehberliği ve turizm işletmeciliği bölümlerinin faaliyete geçeceğini müjdeledi.Konuşmaların ardından fakültenin yapımında emeği geçenlere plaketleri verildi. Ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol fakültenin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminde CHP'li milletvekillerinin olmaması dikkat çekti.(İsa Akar-Harun Erdoğdu-Arif Kaplan/İHA)