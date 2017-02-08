08.02.2017 23:00:13

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'dan sabotaj girişimi!

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tartışmalı bölge Dağlık Karabağ'da sabotaj girişimi içindeki bir Ermeni askeri birliği engellendi.

Sputnik'in haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesindeki cephe hattında bir Ermeni birliğinin sabotaj hazırlığının etkisiz hale getirildiği anın görüntülerini yayınladı.



"ASKERE ATEŞ AÇILDI"

Videoda, sabotaj hazırlığı yapan Ermeni askerlere ateş açıldığı görülüyor.



"ARACI PATLATILDI"



Paniğe kapılan askerlerin, ölü ve yaralı arkadaşlarını yanlarına alıp olay yerinden kaçmaya çalışırken araçlarının patlatılması da kameralara takılıyor.

NE ZAMAN YAŞANDI?



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı olayın 7 Şubat Salı günü yaşandığını belirtti.



"ERMENİSTAN SALDIRDI"



Sabotaj girişimi öncesinde Ermeni askerlerin ağır makineli tüfekler, havan ve toplardan yoğun saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Bakanlık, “Azerbaycan silahlı birliklerinin uyanıklığı sonucu düşmanın eylemleri önceden tespit edildi. Alınan tedbirler sonucu düşman kayıplar vererek geri çekildi” dedi.



AZERİLERDEN ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?



Cephedeki durumun tamamen kontrol altında olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda ölen veya yaralananların olmadığı aktarıldı.

İŞTE O ANLAR

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