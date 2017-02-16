16.02.2017 14:42:17

Dağeteği Mahallesinde yol yapım çalışmaları

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dağeteği Mahallesinde yapılaşmanın olduğu imarlı bölgelerde 15 yeni yol açarken, 2 yol için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dağeteği Mahallesinde yapılaşmanın olduğu imarlı bölgelerde 15 yeni yol açarken, 2 yol için de çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yol açma ve yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Dağeteği Mahallesinde 15 yeni yol açtı. Dağeteği Mahallesi'nde açılan yeni yolların yanı sıra, 2 sokakta da yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.Dağeteği Mahallesinde yapılan çalışmalarda kırmızı kot uygulaması dikkate alınarak, 90 santimetreye kadar kazı çalışması yapılıyor. Kazı yapılan yollara 70 santimetre dolgu malzemesi dökülerek uzun yıllar kalıcı olması hedefleniyor.Vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.