18.02.2017 16:46:50

Dağdelen'den Demirciye taziye ziyareti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eski Genel Müdürlerinden Rıfat Dağdelen, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye, Genel Sektreter Hakkı Arslan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eski Genel Müdürlerinden Rıfat Dağdelen, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye, Genel Sektreter Hakkı Arslan'ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.Demirci'ye başsağlığı dileyen Dağdelen "Genel Müdürlük dönemimde rahmetli Arslan ile, ben işveren o işçi temsilcisi olarak TTK için pek çok çalışmalarımız oldu. Madencinin haklarını savunan, mücadeleci fakat aynı zamanda TTK'nın daha verimli çalışması içinde çabalayan iyi bir Sendikacıydı. Aramızdan zamansız ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Sizlerin ve madenci camiasının başı sağolsun" dedi.GMİS Genel Başkanı Demirci, Dağdelen'e acılarını paylaştıkları için teşekkür etti. "Arkadaşımızı hiç akıllımızdan geçirmediği biz zamanda kaybettik. Madenci ve emekçiler için verdiğimiz mücadelelerimizde onu hep hatırlayacağız" dedi