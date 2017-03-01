01.03.2017 17:50:28

Dağda kaybolan kadın kayakçı ayak izlerinden bulundu

Uludağ'da kayak yaparken kaybolan kadın kayakçı Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Uludağ'da kayak yaparken kaybolan kadın kayakçı Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun bitimine sayılı günler kalsa da kayakçıların Uludağ' sevdası bitmedi. Öğle saatlerinde Cennetkaya Mevkii'nden kayan Ayşegül Basmacıoğlu isimli kadın pisti şaşırınca ormana girip kayboldu. Bir süre sonra cep telefonundan 156 Jandarma ihbar hattını arayan kadın kayakçı yardım istedi.İhbarı alan Jandarma ekipleri AFAD ekipleriyle birlikte önce kar motorlarıyla daha sonra ise yaya olarak arama başlattı. Kaybolan Ayşegül Basmacıoğlu'nun ölü noktaya ilerlemesi ve cep telefonundan konumunun belirlenememesi üzerine ayak izlerini takip ederek kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, 1,5 saat sonra Basmacıoğlu'na Soğukpınar bölgesinde 400 metrelik yamacın sonunda ulaştı. JAK Timi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Basmacıoğlu, oteller bölgesine çıkarıldıktan sonra 112 ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.