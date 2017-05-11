11.05.2017 10:13:49

Dağ evinde ölü bulunan Büyüknohutçu çiftinin Finike vasiyeti

Antalya'da dağ evinde ölü bulunan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu'nun vasiyetinin Finike ilçesine defnedilmek olduğu öğrenildi.

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Antalya'da dağ evinde ölü bulunan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu'nun vasiyetinin Finike ilçesine defnedilmek olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Büyüknohutçu çiftinin Turunçova Mahallesi Asarönü mevkisinde Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Antalya İl Jandarma ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. İncelemelerde Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun yakın mesafeden yüz bölgesine tek el, eşinin ise göğüs bölgesine av tüfeğiyle yine tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, Turunçova Mahallesi'nde Ali Y. isimli bir kişiyi gözaltına aldı.Çiftin, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam ederken, cenazelerin defin yerine çocuklarının karar vereceği belirtildi. Öte yandan, Büyüknohutçu çiftinin Finike aşığı olduğu ve bu ilçeye defnedilme yönünde vasiyetlerinin olduğu öğrenildi.KİRADER Genel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike ilçesinde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle gündemdeydi.