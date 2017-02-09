09.02.2017 17:33:29

Dadaab mülteci kampının kapatılması girişimi engellendi

Kenya Yüksek Mahkemesi, dünyanın en büyük mülteci kampını Dadaab mülteci kampını kapatma girişimini engelledi.

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Kenya Yüksek Mahkemesi, dünyanın en büyük mülteci kampını Dadaab mülteci kampını kapatma girişimini engelledi.Kenya'da Yüksek Mahkeme, hükümetin dünyanın en büyük mülteci kampını olan Dadaab'ın kapatılması kararının yasalara uygun olmadığını açıkladı. Milimani Hukuk Mahkemesinde kararı açıklayan hakim John Mativo, "Hükümetin Somalili mültecileri hedef alan kararı grup zulüm eylemi, yasadışı ayrımcılıktır ve bu nedenle anayasaya aykırıdır" dedi. Yüksek Mahkeme kararı işkence olarak gördü, hükümet ise bunun bir güvenlik meselesi olduğunu açıkladı.Somali'den kaçanların kaldığı 1991 yılında Dadaab mülteci kampını kurmuştu. Bazı mülteciler yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyor. Öte yandan, Somali merkezli El Şebab grubunun topraklarındaki saldırıların kampta planlandığını söyledi.