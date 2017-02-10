10.02.2017 11:34:30

Dadaab Kampı kapatılmayacak

Kenya'da mahkeme, dünyanın en büyük mülteci kampı Dadaab'ın kapanması için alınan kararı iptal etti.

Kenya Yüksek Mahkemesi ülkenin kuzeyinde yer alan ve dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab'ın kapatılmasını engelledi.

Kenya hükümeti, Eş-Şebab örgütünün saldırılarının burada planlandığını, kampın Somalili silahlı gruplara bir yuva sağladığını belirtmiş, yaklaşık 275 bin Somalili mültecinin barındığı kampın kapatılmasına karar vermişti.

Yargıç John Mativo Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklarken, "Bu 'ölçüsüz' kararın anayasaya ile bağdaşmadığını ve bunun tüm Somalilileri toplu halde cezalandırmak anlamına geleceğini'' söyledi.

Kenya hükümeti kampta yaşayan mültecileri önümüzdeki aylarda Somali'ye geri göndermeyi ve başka kamplara dağıtmayı planlıyordu. Ancak Somali'de hâlihazırda şiddet, kuraklık ve açlık had safhada.

Uluslararası Af Örgütü mahkemenin kararını sevinçle karşıladı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de mahkemenin kararını "olumlu bir adım olarak" değerlendirdi.

Dadaab köyünde yaklaşık 25 yıl önce BM tarafından kurulan kamp iç savaştan kaçan binlerce Somalili için kurtuluş olmuştu. Çoğu sığınmacı 20 yılı aşkın bir süredir bu kampta yaşıyor.

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