13.02.2017 20:15:58
Daçka kazanmayı bildi
Spor Toto Basketbol Liginin 18. haftasında Darrüşafaka Doğuş, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 89-85 mağlup etti
Spor Toto Basketbol Liginin 18. haftasında Darrüşafaka Doğuş, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 89-85 mağlup etti.
Salon: Şahinbey Spor Salonu
Hakemler: Özlem Yalman xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Can Mavisu xx
Gaziantep Basketbol: Rautins xxxx 24, Altan Erol xx, Ruzic xx, Jefferson xxxx 23, Cherry xxx 9, Denmon xxx 11, Balazic xx 5, Haislip xxx 11, Alper xx 2
Başantrenör: Stefenos Dedaş
Darrüşafaka Doğuş: Ender xxx 5, Birkan xx 7, Wanamaker xxxx 22, Clyburn xxx 5, Okben xx, Moerman xx 2, Furkan xx 4, Anderson xxx 13, Zızıc xxxx 19, Bertans xxx 12
Başantrenör: David Balatt
1. Periyot: 25-20 (Gaziantep Basketbol Lehine)
Devre: 48-47 (Gaziantep Basketbol Lehine)
3. Periyot: 67-69 (Darrüşafaka doğuş Lehine)
5 faul alan: Birkan (Darrüşafaka doğuş)
(Lider Olgun / İHA)
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