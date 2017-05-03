Daçka, Galatasaray'ı devirdi

03.05.2017 23:38:10

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 mağlup etti

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 78-69 mağlup etti.Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, İlk çeyreği sarı-kırmızılı takım 22-14 önde tamamladı.İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, ilk iki dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Darüşşafaka Doğuş özellikle Ante Zizic'in sayılarıyla oyunda denge kurmaya çalışsa da ilk devreyi Galatasaray Odeabank 7 sayılık farkla 34-41 önde kapattı.Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Periyotun sonlarına doğru ev sahibi ekip eşitliği yakalarken, final periyotuna da 59-56 önde girdi. 4. periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank maçtan 78-69 mağlup etti.