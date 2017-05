07.05.2017 13:58:56

DABO, Çukurca'da 185 çocuğu basketbol ile tanıştırdı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 185 çocuk, 12 Dev Adam Basketbol Okulları (DABO) kapsamında basketbol ile tanıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 185 çocuk, 12 Dev Adam Basketbol Okulları (DABO) kapsamında basketbol ile tanıştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takımları Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi ve aynı zamanda 12 Dev adam Basketbol Takımları antrenörleri Yakup Aktaş ve M.Emin Taş, Kuzey Irak'ın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde elde ettikleri başarıyı değerlendirdi. Basketbol Federasyonu ile görüşerek ücretli olan basketbol okulunu Çukurca'da açmayı ve Çukurca'daki çocukların basketbol ile tanışmasını sağlamayı ilettiklerini ifade eden antrenörler, "Federasyon, destek olacaklarını söyleyince Çukurca'ya gelerek ilk önce İlçe Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek destek istedik. İlçeden de destek gelince hemen çalışmalara başladık. İlk başlarda 15 olan öğrenci sayımız her geçen gün arttı ve yıl sonunda Çukurca'da 185 çocuğu basketbol ile tanıştırdık" dediler.7 sezonda 84 öğrenciDABO kapsamında her sezon 12 kişi olmak üzere 7 sezonda toplam 84 öğrenciyi farklı illere götürdüklerini ifade eden antrenörler, "Öğrencilerimiz, bir yandan müsabakalara katılırken bir yandan da farklı iller, farklı kültürler ve farklı insanlarla tanışma fırsatı buldu" ifadelerini kullandılar.Şu anda Çukurca'da resmi basketbol kulübünün olduğunu ve buradan ülke çapında yapılan müsabakalara katılan takım ve basketbolcuların olduğunu dile getiren Aktaş ve Taş, "Bu başarı, 6 yıl boyunca her hafta sonu bıkmadan yağmur, kar ve sel düşünmeden gidip gelen iki federal basketbol antrenörünün fedakarlığı, İlçe Kaymakamı başta olmak üzere kurumların sınırsız destekleri ile oldu" şeklinde konuştu.Çukurca'da önemli sporcuların yetiştiğine dikkat çeken antrenörler, "Basketbolun uğramadığı, her zaman olaylar ve kötü haberler ile anılan Çukurca'da Ramazan Yıldız adında bir basketbolcu yetişip, hayal bile edemeyeceği milli takım seçmelerine gitti. Artık Çukurca'da umudun adı basketbol oldu ve bütün çocukların hayali basketbol ve Ramazan Yıldız oldu. Sınırdaki çocukların yüzünde gördüğümüz o sevinç ve mutluluk dünyanın her şeyine bedeldir. Ben onu görünce, basketbol ile topluma hizmet ettiğime inandım ve biz doğru yoldayız dedim. Ramazan Yılmaz şimdi sabırsızlıkla milli takım seçmelerinin sonucunu beklerken bizde yeni Ramazanlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan sayın Valimiz başta olmak üzere İlçe Kaymakamı, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüne teşekkür ediyoruz" dediler.